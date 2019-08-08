Эксперт спрогнозировал дефицит картофеля в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По сравнению с прошлым годом урожайность картофеля в Украине может упасть, как минимум в два раза. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель директора по научной работе по селекции и семеноводства Институт картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга.
"По сравнению с прошлым годом урожайность картофеля может упасть как минимум в два раза. Из-за форс-мажорных обстоятельств, которые связаны с выращиванием, а это намокание и засуха. Это капитально повлияет на урожай», - сказал Фурдыга.
По его словам, дефицит приведет к повышению цен на картофель.
"На сегодняшний день цена на картофель держится.., но возможно она "просядет" в конце августа до середины сентября, а затем она поднимется примерно на 10 грн и до весны будет расти", - отметил Фурдыга.
Напомним, в этом году ожидается около 800 тысяч тонн урожая промышленного яблока.