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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98435 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138690 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126957 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130502 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

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Эксперт спрогнозировал дефицит картофеля в Украине

Эксперт спрогнозировал дефицит картофеля в Украине

Киев  •  УНН

 • 34976 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. По сравнению с прошлым годом урожайность картофеля в Украине может упасть, как минимум в два раза. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель директора по научной работе по селекции и семеноводства Институт картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга.

"По сравнению с прошлым годом урожайность картофеля может упасть как минимум в два раза. Из-за форс-мажорных обстоятельств, которые связаны с выращиванием, а это намокание и засуха. Это капитально повлияет на урожай», - сказал Фурдыга.

По его словам, дефицит приведет к повышению цен на картофель.

"На сегодняшний день цена на картофель держится.., но возможно она "просядет" в конце августа до середины сентября, а затем она поднимется примерно на 10 грн и до весны будет расти", - отметил Фурдыга.

Напомним, в этом году ожидается около 800 тысяч тонн урожая промышленного яблока.

Украинские Национальные Новости

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