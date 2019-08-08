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Експерт спрогнозував дефіцит картоплі в Україні

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У порівнянні з минулим роком урожайність картоплі в Україні може впасти, як мінімум у двічі. Про це журналісту УНН розповів заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інститут картоплярства НААН України Микола Фурдига.

“У порівнянні з минулим роком урожайність картоплі може впасти як мінімум у двічі. Через форс-мажорні обставини, які пов’язанні із вирощуванням, а це замокання та засуха. Це капітально вплине на врожай”, — сказав Фурдига.

За його словами, дефіцит спричинить підвищення цін на картоплю.

“На сьогодні ціна на картоплю тримається..., але можливо вона „просяде“ в кінці серпня до середини вересня, а потім вона підніметься приблизно на 10 грн і до весни зростатиме”, — зазначив Фурдига.

Нагадаємо, у цьому році очікується близько 800 тисяч тонн урожаю промислового яблука.

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