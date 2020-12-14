Эксперт скептически оценил вхождение Венедиктовой в группу прокуроров по делу "Привата"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 59097 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 95358 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 169210 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 174405 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 380217 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 221860 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 495073 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348498 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229325 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251338 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 77660 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 65282 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 17675 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28245 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 37398 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 134859 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 123060 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 212126 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 380189 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 495059 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28449 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36154 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43834 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73502 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 95053 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Эксперт скептически оценил вхождение Венедиктовой в группу прокуроров по делу "Привата"

Киев • УНН

 • 7486 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех уголовных производствах НАБУ относительно вывода средств из “Привата”. Политический эксперт Александр Кочетков не видит в этом ничего положительного и не прогнозирует прогресса в деле. Говорит, что это просто “отчаянная попытка выпить чаю перед цунами”, передает УНН.

Эксперт скептически оценил вхождение Венедиктовой в группу прокуроров по делу "Привата"

“Здесь ситуация достаточно прозрачна. У неё (у Венедиктовой — ред.) там неформально отведенное до конца года определенное время, чтобы продемонстрировать какие-то результаты своей деятельности, как генерального прокурора. А она так не слишком разбирается в вот этих внутренних течениях, которые в прокуратуре, есть какие-то интриги, ну на нее там не очень обращают внимание, откровенно говоря. Она делает такую отчаянную попытку непосредственно войти в группы и своим присутствием как-то добавить энергичности расследованию, чтобы она смогла отчитаться”, — пояснил он свое мнение в комментарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле “Суркисов-ПриватБанка” преобладают размеры кошельков, но не закон

Эксперт добавил, что среди вероятно причастных к выводу средств из “Привата” — “уважаемые участники”, которых не хотят или не могут трогать.

“Я считаю, что сделать (по делам „Приватбанка“, — ред.) что-то возможно, но заходить надо с другой стороны. Есть живые свидетели, участники различных махинаций, которые были во время национализации банка, прежнее руководство, не все поехали... можно разобраться, каким образом огромные суммы о которых все говорят, куда ушли. Они не могли уйти без определенного участия тех или иных людей... Но если не трогать всех важных участников событий и свидетелей, тогда там дело безнадежное. Потому что нельзя расследовать и никого не трогать. Обязательно надо иметь талант и свободу. Но сейчас это — отчаянная попытка выпить чаю перед цунами”, — сказал Кочетков.

Напомним, в ЕС констатировали слабые темпы расследования схем вывода средств из “Приватбанка”. НАБУ сих пор не завершило досудебный этап следствия и не объявило никакого подозрения.

Вместе с тем, ЕС отметил принятое Верховным судом решение “в пользу банка и украинского государства” о подтверждении законности процедуры bail-in (по спору с семьей Суркисов).

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семье украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах все еще пытаются отсудить у государства Украина 350 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52