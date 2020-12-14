Експерт скептично оцінив входження Венедіктової до групи прокурорів у справі "Привату"

“Тут ситуація достатньо прозора. В неї (у Венедіктової — ред.) там неформально відведений до кінця року певний час, щоб продемонструвати якісь результати своєї діяльності, як генерального прокурора. А вона оскільки не дуже розуміється на ось цих внутрішніх течіях, які в прокуратурі, є якісь інтриги, ну на неї там не дуже зважають, відверто кажучи. Вона робить таку відчайдушну спробу безпосередньо увійти в групи і своєю присутністю якось додати енергійності розслідуванню, щоб вона змогла відзвітувати”, — пояснив він свою думку у коментарі.

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Експерт додав, що серед ймовірно причетних до виведення коштів з “Привату” — “поважні учасники”, яких не хочуть або не можуть чипати.

“Я вважаю, що зробити (у справах „Приватбанку“, — ред.) щось можливо, але заходити треба з іншого боку. Є живі свідки, учасники різних махінацій, які були під час націоналізації банку, колишнє керівництво, не всі поїхали... можна розібратися, яким чином шалені суми про які всі кажуть, кудись пішли. Вони ж не могли піти без певної участі тих чи інших людей... Але якщо не чіпати всіх поважних учасників подій та свідків, тоді там справа безнадійна. Бо не можна розслідувати і нікого не зачіпати. Обов’язково треба мати хист і політичну волю. Але зараз це — відчайдушна спроба випити чаю перед цунамі”, — сказав Кочетков.

Нагадаємо, у ЄС констатували кволі темпи розслідування схем виведення коштів з “Приватбанку”. НАБУ й досі не завершило досудового етапу слідства та не оголосило жодної підозри.

Разом з тим, ЄС відзначив прийняте Верховним судом рішення “на користь банку і української держави” про підтвердження законності процедури bail-in (щодо спору із родиною Суркісів).

Як писав УНН, раніше в ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, в якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім’ї українських олігархів Суркісів.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах все ще намагаються відсудити у держави Україна 350 млн доларів.