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Эксперт развеял мифы о сверхприбыли украинских аптек

Киев • УНН

 • 24036 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Обвинения, звучащие из уст отдельных экспертов в адрес аптек якобы в завышении стоимости лекарств на 50% за счет маркетинговых соглашений - абсолютно безосновательны. Об этом в интервью УНН рассказал директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко.

Эксперт развеял мифы о сверхприбыли украинских аптек

Он пояснил, что маркетинговые соглашения являются частью промо-мероприятий, которые проводят производители  с целью продвижения своих лекарств.

"Кроме маркетинга, производители лекарств организовывают для профессионалов здравоохранения конференции, конгрессы, семинары, медицинские представители фармацевтических компаний устраивают визиты к врачам для получения сведений, например о случаях побочных эффектов лекарственных средств и тому подобное. Важно не забывать и о главном "двигателе прогресса" - рекламе лекарств. Неправильно говорить, что все эти меры, а также маркетинговые услуги, имеют негативные последствия. Ведь с целью эффективного назначения, лечения пациентов и предоставления информации о лекарствах в аптеке, врач и фармацевт должны знать о новинках фармацевтического рынка", - пояснил Руденко.

Алгоритм действий по лекарствам каждый производитель определяет сам, добавил эксперт.

"Никто никого не может заставить заключать любые соглашения или проводить другие промоакции. Нет сомнений, что рекламируются препараты также по собственному решению производителя", - подчеркнул Руденко.

Наряду с этим, в Украине много случаев, когда на один препарат под одним международным непатентованным названием (1 МНН) зарегистрировано около 80 торговых названий лекарственных средств, рассказал эксперт.

"И это является конкуренцией на фармацевтическом рынке, когда производители, несмотря на уже широкий ассортимент конкретного препарата, принимают решение о его выпуске под новой торговой маркой, с той же дозировкой или объемом.

Затем возникает вопрос, как этот препарат должен оказаться в аптеке, если там уже есть достаточный ассортимент таких лекарств (например, представлено 10 торговых названий), а дополнительного места на аптечной полке для размещения 11-го просто не существует. В таком случае производитель предлагает аптеке дополнительные услуги по размещению лекарственного средства. И это также конкуренция, прежде всего, в таких услугах заинтересован производитель", - пояснил Руденко.

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Также следует понимать, что в Украине зарегистрировано более 13 тысяч препаратов с торговыми названиями, минимальный размер аптечного учреждения - 50 кв. м. Поэтому вполне логично, что аптека не может угодить всем производителям, добавил Руденко.

"Некоторые производители заказывают у аптек исследования и анализ потребительского спроса на конкретные препараты. Это также маркетинг, в котором задействованы работники и дополнительные ресурсы предприятия розничной торговли.

Может ли стоимость маркетинга достигать 50%, как кое-кто это говорит? На мой взгляд, это очень сомнительная информация. В конечном итоге эти затраты производитель вкладывает в стоимость своих лекарств", - отметил эксперт.

"При звучащих заявлениях, что аптеки заставляют платить по 50% от стоимости товара, возникает вопрос, какая же тогда себестоимость препаратов, которые доходят до пациента? Ведь в цену таблетки производитель закладывает, кроме маркетинга, и другие промодействия и рекламу, которая намного дороже (особенно на телевидении), чем все выше перечисленное.

То есть чтобы понимать настоящее влияние таких услуг, что предоставляются аптекой, на стоимость лекарств, по меньшей мере нужно знать составляющие, из которых формируется цена производителя. Но такие данные ни один производитель сейчас не обнародует. Следовательно, подобные обвинения безосновательны", - резюмировал директор АПАУ.

Напомним, по данным БФ "Пациенты Украины", цены на лекарства завышают импортеры и производители.

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