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Ціни на ліки завищують імпортери та виробники — “Пацієнти України”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні деякі лікарські препарати коштують суттєво дорожче, аніж в Європі. Різниця в ціні зумовлена складною процедурою доставки ліків на вітчизняний ринок, а також тим, що виробники та імпортери тримають ціни на свої препарати в Україні на досить високому рівні. Про це УНН розповіли у прес-службі благодійного фонду “Пацієнти України”.

Ціни на ліки завищують імпортери та виробники — “Пацієнти України”

“Різниця в ціні на препарати в аптеках в Україні та за кордоном зумовлена, зокрема, складною та тривалою у часі процедурою доступу ліків на ринок України. Виробники та імпортери часто закладають у вартість ці ризики. Крім того, Україна є референтною країною для РФ, а в РФ ринок більший і ціни там вище, тому виробники та імпортери тримають ціни високими в Україні”, — розповіли у благодійному фонді.

Також раніше в Україні існувала проблема із завищеною вартістю ліків, закуплених за державний кошт, та з ліками в аптеках. Про це свідчать результати аналізу, який робив БФ “Пацієнти України” у 2016 році щодо трьох нозологій: гіпертензія, бронхіальна астма, діабет 2-го типу. Тоді було встановлено, що в Україні є препарати, які у понад 10 разів дорожчі, аніж у Латвії та Угорщині, розповіли фахівці.

“З приходом міжнародних організацій цю проблему у державних закупівлях подолано: ціни, за якими закуповують для України ліки міжнародні організації, в рази нижчі, ніж ті, за якими закуповував МОЗ у 2014 році, і часто нижчі, ніж ціни в інших країнах.

Так, наприклад, терапія проти гепатиту С, 12-тижневий курс якої у США коштує 8,5 тис. доларів, в Україну завозитиметься за ціною 89 доларів. Такі низькі ціни для України стали можливими, зокрема, і завдяки виключенню із закупівельного ланцюга посередників”, — констатували в БФ.

Нагадаємо, в Україні можуть значно подорожчати ліки. Така ймовірність, зокрема, передбачена новим депутатським законопроектом №8591.

Законодавці ініціюють закриття аптек та знищення мережевого аптечного бізнесу, що у свою чергу, призведе до зниження конкуренції, збільшення впливу виробників на аптечні установи в питаннях формування цін на ліки, і, як наслідок, до подорожчання препаратів.

Українські виробники лікарських засобів, тим часом, сьогодні приховують свою маржу. Етапи та чинник формування ними цін на свої товари ніким не регулюється і не моніториться.

У ВРУ раніше пропонували зобов’язати фармзаводи декларувати один або два рази на рік вартість свого виробництва, проте далі слів, діло не пішло.

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