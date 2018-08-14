Ціни на ліки завищують імпортери та виробники — “Пацієнти України”

КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні деякі лікарські препарати коштують суттєво дорожче, аніж в Європі. Різниця в ціні зумовлена складною процедурою доставки ліків на вітчизняний ринок, а також тим, що виробники та імпортери тримають ціни на свої препарати в Україні на досить високому рівні. Про це УНН розповіли у прес-службі благодійного фонду “Пацієнти України”.