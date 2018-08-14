Цены на лекарства завышают импортеры и производители - "Пациенты Украины"

"Разница в цене на препараты в аптеках в Украине и за рубежом обусловлена, в частности, сложной и длительной по времени процедурой доступа лекарств на рынок Украины. Производители и импортеры часто закладывают в стоимость эти риски. Кроме того, Украина является референтной страной для РФ, а в РФ рынок больше и цены там выше, поэтому производители и импортеры держат цены высокими в Украине", - рассказали в благотворительном фонде.

Также ранее в Украине существовала проблема с завышенной стоимостью лекарств, закупленных за государственные средства, и с лекарствами в аптеках. Об этом свидетельствуют результаты анализа, который делал БФ "Пациенты Украины" в 2016 году по трем нозологиям: гипертензия, бронхиальная астма, диабет 2-го типа. Тогда было установлено, что в Украине есть препараты, которые более чем в 10 раз дороже, чем в Латвии и Венгрии, рассказали специалисты.

"С приходом международных организаций эта проблема в государственных закупках решена: цены, по которым закупают для Украины лекарства международные организации, в разы ниже, чем те, по которым закупал Минздрав в 2014 году, и часто ниже, чем цены в других странах.

Так, например, терапия против гепатита С, 12-недельный курс которой в США стоит 8,5 тыс. долларов, в Украине будет завозиться по цене 89 долларов. Такие низкие цены для Украины стали возможными в том числе и благодаря исключению из закупочного цепи посредников", - констатировали в БФ.

Напомним, в Украине могут значительно подорожать лекарства. Такая вероятность, в частности, предусмотрена новым депутатским законопроектом №8591.

Законодатели инициируют закрытие аптек и уничтожения сетевого аптечного бизнеса, что, в свою очередь, приведет к снижению конкуренции, увеличению влияния производителей на аптечные учреждения в вопросах формирования цен на лекарства, и, как следствие, к удорожанию препаратов.

Украинские производители лекарственных средств, тем временем, сегодня скрывают свою маржу. Этапы и фактор формирования ими цен на свои товары никем не регулируется и не мониторится.

В ВРУ ранее предлагали обязать фармзаводы декларировать один или два раза в год стоимость своего производства, однако дальше слов дело не пошло.