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Эксперт: рассрочка от застройщика - наиболее востребованный способ приобретения жилья

Эксперт: рассрочка от застройщика - наиболее востребованный способ приобретения жилья

Киев  •  УНН

 • 9557 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Чаще всего украинцы покупают квартиры сразу оплачивая полную стоимость. Однако среди финансовых инструментов, которые дают дополнительные возможности в приобретении жилья, рассрочка от застройщика является наиболее востребованным. Об этом рассказала директор Департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, пишет УНН.

"Чаще всего покупают квартиру со стопроцентной оплатой, так как при этом застройщик дает весьма существенную скидку - до 25%. Таких продаж большинство. Но бывает, что не хватает всей суммы, а брать кредит в банке человек не хочет, в таком случае мы даем возможность выплатить стоимость выбранной квартиры в рассрочку. У нас есть предложения, например на квартиры в ЖК "Медовый", когда можно внести 30% первоначального взноса, а остаток выплатить до ввода дома в эксплуатацию. Но при этом, акцентируем внимание покупателя, стоимость квадратного метра остатка не фиксируется. Если в процессе строительства стоимость "квадрата" увеличится, то, соответственно, это отразится и на общей сумме рассрочки. Но, как правило, людей это не пугает", - отметила руководитель Департамента.

По ее словам, на сегодняшний день, несмотря на то, что однокомнатные квартиры до сих пор преобладают в структуре спроса, все более популярными становятся двухкомнатные, которые чаще всего покупают молодые семьи, которые "выросли" из однушек.

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