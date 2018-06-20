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Експерт: розстрочка від забудовника — найбільш затребуваний спосіб придбання житла

Київ • УНН

 • 9559 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Найчастіше українці купують квартири одразу сплачуючи повну вартість. Однак серед фінансових інструментів, які дають додаткові можливості у придбанні житла, розстрочка від забудовника є найбільш затребуваним. Про це розповіла директора Департаменту з продажу та маркетингу ХК “Київміськбуд” Тетяна Маркова, пише УНН.

"Найчастіше купують квартиру зі стовідсотковою оплатою, так як при цьому забудовник дає досить істотну знижку - до 25%. Таких продажів більшість. Але буває, що не вистачає всієї суми, а брати кредит в банку людина не хоче, в такому випадку ми даємо можливість виплатити вартість обраної квартири в розстрочку. У нас є пропозиції, наприклад на квартири в ЖК "Медовий“, коли можна внести 30% початкового внеску, а залишок виплатити до введення будинку в експлуатацію. Але при цьому, акцентуємо увагу покупця, що вартість квадратного метра залишку не фіксується. Якщо в процесі будівництва вартість “квадрата” збільшиться, то, відповідно, це відіб’ється і на загальній сумі розстрочки. Але, як правило, людей це не лякає“, — наголосила керівник Департаменту.

За її словами, на сьогоднішній день, попри те, що однокімнатні квартири і досі переважають у структурі попиту, все більш популярними стають двокімнатні, які найчастіше купують молоді сім’ї, які “виросли” з однушок.

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