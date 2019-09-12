Эксперт рассказал, какие факторы влияют на стоимость жилья на первичном рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Одним из важных факторов, влияющих на стоимость жилья на первичном рынке, является стоимость энергоносителей, используемых при производстве стройматериалов. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Александр Рубанов.
“Курс доллара снижается, но рынок недвижимости, например, в отличии от рынка нефтепродуктов, достаточно инертен. Даже если курс меняется и существенно, все равно рынок недвижимости не зразу реагирует на курсовые изменения и колебания. Поэтому, когда курс падает это не значит, что сразу квадратный метр на 50 дол. дешевле станет”, — пояснил эксперт.
Стоимость квадратного метра зависит от множества факторов.
“Во-первых, от спроса: если люди покупают, и находится в неком балансе спрос и предложение — растет цена. Это нормально, это рынок. Это один фактор, он не слишком влиятельный.
А еще есть очень важный — стоимость энергоносителей, которые заложены в производстве строительных материалов. Этот фактор достаточно серьезно влияет на стоимость квадратного метра”, — считает Рубанов.
Как сообщал УНН, эксперты считают осень наиболее активным сезоном на рынке недвижимости.
Застройщики также прогнозируют, что осенью рынок недвижимости будет очень активным и большая часть сделок будет сосредоточена на первичной недвижимости. Глава правления ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.
“Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением”, — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до “лучших времен”, чтобы не прогадать.
“Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!” — отмечает президент “Киевгорстроя”.