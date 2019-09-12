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Експерт розповів, які фактори впливають на вартість житла на первинному ринку

Експерт розповів, які фактори впливають на вартість житла на первинному ринку

Київ • УНН

 • 9029 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Одним з важливих факторів, що впливають на вартість житла на первинному ринку, є вартість енергоносіїв, які використовуються при виробництві будматеріалів. Про це в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Олександр Рубанов.

"Курс долара знижується, але ринок нерухомості, наприклад, на відміну від ринку нафтопродуктів, досить інертний. Навіть якщо курс змінюється і суттєво, все одно ринок нерухомості не одразу реагує на курсові зміни і коливання. Тому, коли курс падає це не означає, що відразу квадратний метр на 50 дол. дешевшим стане", - пояснив експерт.

Вартість квадратного метра залежить від безлічі факторів.

"По-перше, від попиту: якщо люди купують, і знаходиться в якомусь балансі попит і пропозиція - зростає ціна. Це нормально, це ринок. Це один фактор, він не дуже впливовий.

А ще є дуже важливий - вартість енергоносіїв, які закладені у виробництві будівельних матеріалів. Цей фактор досить серйозно впливає на вартість квадратного метра", - вважає Рубанов.

Як повідомляв УНН, експерти вважають осінь найбільш активним сезоном на ринку нерухомості.

Забудовники також прогнозують, що восени ринок нерухомості буде дуже активним і велика частина угод буде зосереджена на первинній нерухомості. Глава правління ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.

"Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає сприятливий період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком", - вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до "кращих часів", щоб не прогадати.

"Як говорить одне китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!" - зазначає президент "Київміськбуду".

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