Эксперт: осень - самый активный сезон на рынке недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Уже осенью текущего года в Украине будет наблюдаться небольшой рост цен на недвижимость на первичном рынке. Об этом сообщил эксперт по вопросам недвижимости Артур Пилипчук в комментарии корреспонденту УНН.
"При неизменной политической, военной обстановке цены на недвижимость точно не будут снижаться, а рост будет очень незначительным, но оно будет, таким долгосрочным. Осень - это самый активный сезон на рынке недвижимости и, как правило, активность приводит к увеличению количества сделок и, соответственно, к увеличению стоимости. Такая закономерность наблюдается на рынке недвижимости. Думаю, что эта осень не станет исключением", - отметил Пилипчук.
По его словам, сейчас в стране медленно, но восстанавливается ипотечное кредитование, что также может оживить спрос на рынке.
При этом эксперт добавил, что кроме спроса, рост стоимости недвижимости на первичном рынке стимулирует подорожание строительных материалов.
Напомним, застройщики также прогнозируют, что осенью рынок недвижимости будет очень активным и большая часть сделок будет сосредоточена на первичной недвижимости. Глава правления ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.
"Стагнация рынка недвижимости - явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением", - считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до "лучших времен", чтобы не прогадать.
"Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости - сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!" - отмечает президент "Киевгорстроя".