Експерт: осінь – найактивніший сезон на ринку нерухомості

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Вже восени поточного року в Україні буде спостерігатись невелике зростання цін на нерухомість на первинному ринку. Про це повідомив експерт з питань нерухомості Артур Пилипчук у коментарі кореспонденту УНН.