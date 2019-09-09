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Експерт: осінь – найактивніший сезон на ринку нерухомості

Експерт: осінь – найактивніший сезон на ринку нерухомості

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Вже восени поточного року в Україні буде спостерігатись невелике зростання цін на нерухомість на первинному ринку. Про це повідомив експерт з питань нерухомості Артур Пилипчук у коментарі кореспонденту УНН.

"За незмінної політичної, військової обстановки ціни на нерухомість точно не будуть знижуватись, а зростання буде дуже незначне, але воно буде, таким довготерміновим. Осінь – це найактивніший сезон на ринку нерухомості й, як правило, активність призводить до збільшення кількості угод і, відповідно, до збільшення вартості. Така закономірність спостерігається на ринку нерухомості. Думаю, що ця осінь не стане виключенням", - зазначив Пилипчук.

За його словами, наразі в країні повільно, але відновлюється іпотечне кредитування, що також може пожвавити попит на ринку.

При цьому експерт додав, що крім попиту, зростання вартості нерухомості на первинному ринку стимулює подорожчання будівельних матеріалів.

Нагадаємо, забудовники також прогнозують, що восени ринок нерухомості буде дуже активним і велика частина угод буде зосереджена на первинній нерухомості. Глава правління ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.

"Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком", - вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до "кращих часів", щоб не прогадати.

"Як говорить одне китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!" - наголошує президент "Київміськбуду".

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