Эксперт рассказал, как изменился спрос на рынке недвижимости

Согласно исследованию, структура спроса на жилье сместилась в сегмент от 50 до 70 тыс. долл. Это говорит о том, что покупатель начинает в большей степени ориентироваться на существующее предложение, так как жилье стоимостью до 30 тыс. долл. в большинстве случаев не удовлетворяет его потребности, вынуждая искать дополнительные источники финансирования для покупки нормального жилья.

Как отмечают эксперты, финансовыми инструментами, которые помогают купить жилье большей площади являются рассрочка и ипотека. Такие программы лояльности предлагает крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой”.

В холдинге рассказали, что самая распространенная практика — покупка квартиры в рассрочку. Каждый застройщик предлагает свои условия, что касается “Киевгорстроя”, начать выплачивать квартиру можно уже заплатив 30 — 50% от всей суммы. Оставшуюся часть распределяют на ежемесячные выплаты равными частями до введения дома в эксплуатацию.

Однако остаток этот не фиксируется в цене, и, если в течение строительства поднимется цена на “квадрат”, то, соответственно, вырастет и общая сумма остатка. Сумма первого взноса может быть разной. Обычно рассрочкой предпочитают пользоваться люди, которым не хватает небольшой суммы до стопроцентной оплаты. При этом “Киевгорстрой” старается помочь покупателю различными скидками. При полной оплате скидка максимальная, но получить ее можно и при внесении суммы в 50%, и даже 30%, хотя в таком случае скидка будет меньшей.

Также хорошо себя показывают и ипотечные программы. “Киевгорстрой” работает с тремя банками, это “Укргазбанк”, банк “Глобус” и “Кристалбанк”. У них разные программы, разные льготные периоды, разные сроки погашения кредитов. Покупатель взвешивает все “за” и “против”, когда решается на покупку недвижимости с помощью “длинных” денег. Банковским кредитом можно пользоваться дольше (10-20 лет), чем рассрочкой, и многие именно так решают проблему недостающей суммы.