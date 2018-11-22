Експерт розповів, як змінився попит на ринку нерухомості

Згідно з дослідженням, структура попиту на житло змістилася в сегмент від 50 до 70 тис. дол. Це говорить про те, що покупець починає більшою мірою орієнтуватися на існуючу пропозицію, так як житло вартістю до 30 тис. дол. у більшості випадків не задовольняє його потреби, змушуючи шукати додаткові джерела фінансування для покупки нормального житла.

Як відзначають експерти, фінансовими інструментами, які допомагають придбати житло більшої площі є розстрочка та іпотека. Такі програми лояльності пропонує найбільший столичний забудовник "Київміськбуд".

У холдингу розповіли, що найпоширеніша практика - покупка квартири в розстрочку. Кожен забудовник пропонує свої умови, що стосується "Київміськбуду", почати виплачувати квартиру можна вже заплативши 30 - 50% від усієї суми. Частину розподіляють на щомісячні виплати рівними частинами до введення будинку в експлуатацію.

Однак залишок цей не фіксується в ціні, і, якщо протягом будівництва підніметься ціна на "квадрат", то, відповідно, зросте і загальна сума залишку. Сума першого внеску може бути різною. Зазвичай розстрочкою воліють користуватися люди, яким не вистачає невеликої суми до стовідсоткової оплати. При цьому "Київміськбуд" намагається допомогти покупцеві різними знижками. При повній оплаті знижка максимальна, але отримати її можна і у випадку внесення 50%, і навіть 30%, хоча в такому випадку знижка буде меншою.

Також добре себе показують й іпотечні програми. "Київміськбуд" працює з трьома банками, це "Укргазбанк", банк "Глобус" і "Крісталбанк". У них різні програми, різні пільгові періоди, різні терміни погашення кредитів. Покупець зважує всі "за" і "проти", коли зважується на придбання нерухомості за допомогою "довгих" грошей. Банківським кредитом можна користуватися довше (10-20 років), ніж розстрочкою, і багато хто саме так вирішує проблему відсутньої суми.