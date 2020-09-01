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Эксперт рассказал, как Cargill попадает в "черные" схемы уклонения от уплаты налогов

Киев • УНН

 • 26340 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В схемах уклонения от уплаты налогов фигурируют как мелкие компании, так и крупные экспортеры. Один из них - корпорация Cargill, которая покупает зерно в украинских фермеров по безналу. Об этом в своем Facebook написал соучредитель группы компаний OREXIM Юрий Будник.

Эксперт рассказал, как Cargill попадает в "черные" схемы уклонения от уплаты налогов

Речь идет о классической схеме с нарисованным или "скрученным" НДС, и последующим его возмещением, пишет Будник. Она доступна узкому кругу приближенных к власти, добавил он.

"Фермер платить налоги у нас не приучен, поэтому ему нужны наличные деньги. За них он может приобретать левое топливо, контрабандные СЗР (средства защиты растений - ред.), платить черную зарплату и т. д... И фермер вовсю продает свое зерно или семечку за наличные деньги. Но крупные экспортеры не могут законно снимать миллиарды наличных денег, поэтому образовалась целая отрасль украинских компаний, которые покупают за нал у фермеров и продают товар по безналичному расчету иностранному торговому дому. Заработок здесь - разница между ценой зерна за наличку и ценой по безналу", - обьяснил он.

Вышеописанная схема процветает при содействии налоговиков, говорит Будник.

"Для того, что бы заняться таким интересным бизнесом, тебе надо согласовать с налоговиками за долю малую так называемую "связку" - украинскую компанию-экспортера и офшорку. Украинская компания будет фиктивно ставить себе на баланс товар, купленный за нал, экспортировать его себе на оффшорку, а оффшорка будет продавать на условиях "доставлено в порт" (Carriage Paid To — фрахт/перевозка оплачены до - ред.) уже реальному покупателю уровня Cargill или Нибулон", - информирует он.

Деньги, полученные офшорной компанией за товар, возвращаются в Украину через систему международных платежей. На счета украинских граждан, которые их обналичивают. За эти же деньги закупается новое зерно, и так - по кругу, рассказал эксперт.

Ранее УНН сообщал, что американская Cargill, которая покупает у фермеров агропродукцию, а затем ее экспортирует - часто попадает в поле зрения правоохранителей именно из-за работы с фиктивными предприятиями, в результате чего страдает репутация крупной американской корпорации. 

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