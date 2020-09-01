Експерт розповів, як Cargill потрапляє в "чорні" схеми ухилення від сплати податків

Йдеться про класичну схему з намальованим або "скрученим" ПДВ, і наступним його відшкодуванням, пише Будник. Вона доступна вузькому колу наближених до влади, додав він.

"Фермер платити податки у нас не привчений, тому йому потрібна готівка. За неї він може купувати ліве паливо, контрабандні ЗЗР (засоби захисту рослин - ред.), платити чорну зарплату і т. д ... І фермер щосили продає своє зерно або насіння за готівку. Але великі експортери не можуть законно знімати мільярди готівки, тому утворилася ціла галузь українських компаній, які купують за готівку у фермерів і продають товар за безготівковим розрахунком іноземному торговому дому. Заробіток тут - різниця між ціною зерна за готівку і ціною по безналу", - пояснив він.

Вищеописана схема процвітає за сприяння податківців, каже Будник.

"Для того, що б зайнятися таким цікавим бізнесом, тобі треба узгодити з податківцями за частку малу так звану "зв'язку" - українську компанію-експортера і офшорку. Українська компанія буде фіктивно ставити собі на баланс товар, куплений за готівку, експортувати його собі на офшорку, а офшорка буде продавати на умовах "доставлено в порт" (Carriage Paid To - фрахт/перевезення оплачені до - ред.) уже реальному покупцеві рівня Cargill або Нібулон", - інформує він.

Гроші, отримані офшорною компанією за товар, повертаються в Україну через систему міжнародних платежів. На рахунки українських громадян, які їх переводять у готівку. За ці ж гроші закуповується нове зерно, і так - по колу, розповів експерт.

Раніше УНН повідомляв, що американська Cargill, яка купує у фермерів агропродукцію, а потім її експортує - часто потрапляє в поле зору правоохоронців саме через роботу з фіктивними підприємствами, в результаті чого страждає репутація великої американської корпорації.