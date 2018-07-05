Эксперт рассказал, что нужно делать в случае задержки рейса

"Если задерживают рейс, первое, что нужно, – это получить информацию, насколько его задержали. Если его задержали на длительный промежуток времени, тогда нужно у представителя авиакомпании потребовать выполнения норм закона. Если задержка идет на длительные часы, то туриста должны разместить в отеле, отвезти его туда и вернуть обратно в аэропорт к вылету. Если задержка 4-5 часов, то должна предоставить обед, это тоже можно требовать", - сообщил Дереза.

Также нужно постоянно быть на связи со своим туроператором, так как у него может быть больше каналов коммуникации с операторами и авиакомпаниями.

Что касается компенсации за ущерб, то туристу могут возместить потерянные сутки отдыха, однако эта сумма, скорее всего, будет незначительная.

"...когда вы летите на отдых, то перелет не является отдельной услугой, он является составляющей турпакета. Если у вас задерживают вылет на сутки, то вы теряете сутки в отеле. В таком случае, по возвращению с отдыха, вы можете потребовать компенсацию за эти потерянные сутки. Но стоимость этих суток может быть незначительная, так как будет учитываться чисто стоимость отеля за сутки", - отметил Дереза.

Компенсацию за моральный ущерб необходимо требовать через суд. Также есть нюанс, что в путевках оплачиваются сутки в отеле, и турист может попасть в эти сутки даже если по факту потерял день отдыха.

"В отеле есть расчетный час – это 14:00 заселение и 12:00 выселение. Может быть такое, что из-за задержки рейса вы прилетели на следующий день в 5 утра. Фактически вы попали в эти сутки, неважно в какое время вы туда заедете, хоть и по факту вы потеряли день отдыха. В таком случае компенсации не будет за эти сутки, авиакомпания может сослаться на то, что сутки были оплачены и турист в эти сутки попал. Тогда уже вопрос нужно решать через суд", - подчеркнул Дереза.

Напомним, около 50 украинских туристов из Львова и Киева застряли в Тунисе. Оператор отмечает, что ситуацию урегулировал, но вернуться в Украину туристы смогут только через несколько дней.