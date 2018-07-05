Експерт розповів, що потрібно робити у разі затримки рейсу

"Якщо затримують рейс, перше, що потрібно, - це отримати інформацію, наскільки його затримали. Якщо його затримали на тривалий проміжок часу, тоді потрібно у представника авіакомпанії вимагати виконання норм закону. Якщо затримка йде на тривалий проміжок часу, то туриста повинні розмістити в готелі, відвезти його туди і повернути назад в аеропорт до вильоту. Якщо затримка 4-5 годин, то повинна надати обід, це теж можна вимагати", - повідомив Дереза.

Також потрібно постійно бути на зв'язку зі своїми туроператорами, так як у нього може бути більше каналів комунікації з операторами і авіакомпаніями.

Що стосується компенсації за шкоду, то туристу можуть відшкодувати втрачену добу відпочинку, однак ця сума, швидше за все, буде незначна.

"... коли ви летите на відпочинок, то переліт не є окремою послугою, він є складовою турпакета. Якщо у вас затримують виліт на добу, то ви втрачаєте добу в готелі. В такому випадку, по поверненню з відпочинку, ви можете вимагати компенсацію за цю втрачену добу. Але вартість цієї доби може бути незначна, так як буде враховуватися лише вартість готелю за добу", - зазначив Дереза.

Компенсацію за моральну шкоду необхідно вимагати через суд. Також є нюанс, що в путівках оплачують добу в готелі, і турист може потрапити в цю добу навіть якщо за фактом втратив день відпочинку.

"У готелі є розрахунковий час - це 14:00 заселення і 12:00 виселення. Може бути таке, що через затримку рейсу ви прилетіли на наступний день о 5 ранку. Фактично ви потрапили в цю добу, неважливо в який час ви туди заїдете, хоч і за фактом ви втратили день відпочинку. У такому випадку компенсації не буде за цю добу, авіакомпанія може послатися на те, що доба була оплачена і турист в цю добу потрапив. Тоді вже питання потрібно вирішувати через суд", - підкреслив Дереза.

Нагадаємо, близько 50 українських туристів зі Львова та Києва застрягли в Тунісі. Оператор відзначає, що ситуацію врегулював, але повернутися в Україну туристи зможуть тільки через кілька днів.