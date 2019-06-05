Эксперт рассказал, что будет с долларом летом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Летом на валютном рынке Украины будет спокойно. Высокие скачки доллара и евро не прогнозируются, сообщил УНН экономический эксперт Андрей Новак
"Это связано с фактором отпусков. Большинство украинцев отдыхают на территории своей страны. Валюта больше сдается, чем закупаться. Курс доллара и евро пойдет в паре", - отметил эксперт.
По его словам политический фактор все меньше будет влиять на курс, ведь после избрания президента валютный рынок "отреагировал" спокойно.
"Ежедневные прыжки валюты будут в любом случае, другой вопрос которой амплитудой. Спрогнозировать трудно, но эту ситуацию контролирует НБУ", - сказал Новак в комментарии.
Напомним, официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/доллар.