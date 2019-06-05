Експерт розповів, що буде з доларом влітку

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Влітку на валютному ринку України буде спокійно. Високі стрибки долара та євро не прогнозуються, повідомив УНН економічний експерт Андрій Новак

"Це пов'язано із фактором відпусток. Більшість українців відпочивають на території своєї країни. Валюта більше здаватиметься, ніж купуватиметься. Курс долара та євро йтиме у парі", - зазначив експерт.

За його словами політичний фактор все менше впливатиме на курс, адже після обрання президента валютний ринок "відреагував" спокійно.

"Щоденні стрибки валюти будуть в будь якому випадку, інше питання з якою амплітудою. Спрогнозувати важко, але цю ситуацію контролює НБУ", - сказав пан Новак у коментарі.

Нагадаємо, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,20 грн/долар.

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