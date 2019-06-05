Эксперт рассказал о рисках мобильных кофеен

"Тряпка у них - одна на весь день, а может, и на неделю. То есть моменты с отсутствием воды, канализации и так далее. Но в первую очередь, это сам продавец. Он может быть носителем какой-то болезни, хотя об этом может и не знать, потому что покупает за 100 грн санитарную книжку в метро, - а его руки контактируют с оборудованием и становятся источником опасности", - рассказал Протас.

По его словам, владельцы и работники таких кафе не подпадают ни под один контроль и фактически не несут никакой ответственности за качество своей продукции, в частности, не предоставляют документов о том, где они приобретут кофе, а кроме того, работают нелегально, поскольку и законодательство не устанавливает четких требований по следующим пунктам продажи.

В то же время, по его словам, вода в мобильных кофейнях проходит через нагрева, поэтому риски от самой продукции минимальны. Кроме того, в них используется бутилированная вода, качество которой контролирует производитель воды, а не тот работник, который непосредственно делает кофе.

Как отметил Протас, при покупке кофе в таких кафе потребитель взять на себя ответственность за меры безопасности.

"Оценить внешний вид этого продавца, состояние его рук, аккуратность", - пояснил врач.

Напомним, при покупке готовых блюд в уличных пунктах продажи потребители должны тщательно оценивать пункт продажи такой пищи, на санитарно-гигиенические условия хранения готовых блюд и продуктов у поставщика внешний вид блюда, а также отказываться от потребления блюда при малейших сомнений в его вкусе, свежести.



