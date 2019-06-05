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Експерт розповів про ризики мобільних кав’ярень

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Мобільні кав'ярні і кавомобілі несуть ризик кишкових захворювань через відсутність медичного огляду у персоналу, а також через відсутність проточної води і водовідведення в таких закладах. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас в коментарі кореспонденту УНН.

"Ганчірка у них – одна на весь день, а може, й на тиждень. Тобто є моменти з відсутністю води, каналізації і так далі. Але в першу чергу, це сам продавець. Він може бути носієм якоїсь хвороби, хоч про це може і не знати, тому що купує за 100 грн санітарну книжку в метро, – а його руки контактують з обладнанням і стають джерелом небезпеки", - розповів Протас.

За його словами, власники і працівники таких кав’ярень не підпадають під жодний контроль і фактично не несуть жодної відповідальності за якість своєї продукції, зокрема, не надають документів стосовно того, де вони придбають каву, а крім того, працюють нелегально, оскільки і законодавство не встановлює чітких вимог щодо таких пунктів продажу.

У той же час, за його словами, вода в мобільних кав’ярнях проходить через нагрівання, тому ризики від самої продукції мінімальні. Крім того, в них використовується бутильована вода, якість якої контролює виробник води, а не той працівник, який безпосередньо робить каву.

Як наголосив Протас, при купівлі кави у таких кав’ярнях споживач має на себе взяти відповідальність за заходи безпеки. "Оцінити зовнішній вигляд цього продавця, стан його рук, охайність", - пояснив лікар.

Нагадаємо, під час купівлі готових страв у вуличних пунктах продажу споживачі мають ретельно оцінювати пункт продажу такої їжі, на санітарно-гігієнічні умови зберігання готових страв і продуктів у пункті продажу, зовнішній вигляд страви, а також відмовлятись від споживання страви за найменших сумнівів щодо її смаку, свіжості.

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