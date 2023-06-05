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Эксперт рассказал о предпосылках для дальнейшего продвижения ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Начало наступательных действий Вооруженных Сил на некоторых направлениях свидетельствует о хороших предпосылках для дальнейшего продвижения, включая город Бахмут, рассказал в комментарии УНН военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Эксперт рассказал о предпосылках для дальнейшего продвижения ВСУ

Детали

Отметим, что в Министерстве обороны сообщили, что сейчас Вооруженные Силы начали наступательные действия на некоторых направлениях.

Эксперт отмечает, что это станет почвой для дальнейшего продвижения ВСУ, включая населенный пункт Бахмут.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Телеграмм-канале опубликовала фотографию Бахмута, очерченного красным цветом, что все же, может свидетельствовать об успехах Сил обороны в городе.

Цитата

“Можем говорить подтвержденную информацию, что сейчас есть тактические успехи на отдельных участках. Есть бои в районе “самолетика”, и продвижение на некоторых локациях. Это то, что касается, непосредственно, в Бахмуте. Есть успехи ВСУ по флангам, которые создают предпосылки для оперативного окружения российской группировки в районе Бахмута. Но стоит ждать информации Генштаба”, – отмечает эксперт.

Детали

Снегирев сообщил об успехах в районе населенного пункта Хромовое. Также разбит фактически вдребезги полк 1307 рф, город постоянной дислокации – омск, который состоял из так называемых мобилизованных – то есть, бойцов с низким уровнем моральной и военной подготовки. Также есть успехи в районе Берховки – в частности, занята часть населенного пункта.

“Есть успехи также и на другом фланге – это успехи в районе Ивановское и Клещеевки. Там есть продвижение, но забегать вперед не стоит, поскольку там идут бои в районе Клещеевки за возможность контроля над господствующими высотами. Если удастся взять эти высоты, тогда позиции российских оккупантов будут достаточно уязвимы. Об этом можно говорить уже как факт. Плюс, соответственно, разблокирована трасса “Бахмут – Часов Яр”, которая проходит через Хромовое. То есть, созданы предпосылки для успешного продвижения. Но стоит отметить, что на этом направлении происходит передислокация подразделений оккупационной армии”, – добавляет Снегирев.

Эксперт также прокомментировал вывод пвк “вагнера” из Бахмута, добавив, что это обусловлено большим коэффициентом потерь – до 87% личного состава. В то же время оккупанты перебрасывают боевые подразделения из тыловых районов российской федерации, что свидетельствует о намерениях продолжать бои.

“Главное, что мы можем сказать: тактика превращения ВСУ Бахмута в мясорубку, в моменте нанесения максимальных потерь оккупантам – полностью себя оправдала. То есть, мы их обескровили. Сейчас после громких заявлений от 20 мая, что россияне якобы взяли Бахмут, которые не подтверждены – там нет никакого продвижения. Более того, картина противоположная. Мы видим тактические успехи ВСУ на Бахмутском направлении”, – добавил он.

Отметим, что по обновленной информации Генерального Штаба ВСУ, известно, что на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, однако успеха не имел. Генштаб не информирует об оперативной обстановке в самом Бахмуте.

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