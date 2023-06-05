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Експерт розповів про передумови для подальшого просування ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Початок наступальних дій Збройних Сил на деяких напрямках свідчить про гарні передумови для подальшого просування, включно з містом Бахмут, розповів у коментарі УНН військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Експерт розповів про передумови для подальшого просування ЗСУ

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Зазначимо, що у Міністерстві оборони повідомили, що наразі Збройні Сили почали наступальні дії на деяких напрямках.

Експерт наголошує, що це стане ґрунтом для подальшого просування ЗСУ, включно з населеним пунктом Бахмут.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Телеграм-каналі опублікувала фотографію Бахмуту, окресленого червоним кольором, що все ж таки, може свідчити про успіхи Сил оборони в місті.

Цитата

“Можемо говорити підтверджену інформацію, що наразі є тактичні успіхи на окремих ділянках. Є бої у районі “літачка”, та просування на деяких локаціях. Це те, що стосується, безпосередньо, у Бахмуті. Є успіхи ЗСУ по флангах, які створюють передумови для оперативного оточення російського угруповання в районі Бахмута. Але варто чекати інформації Генштабу”, – зазначає експерт.

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Снєгирьов повідомив про успіхи в районі населеного пункту Хромове. Також розбито фактично вщент полк 1307 рф, місто постійної дислокації – омськ, який складався з так званих мобілізованих – тобто, бійців з низьким рівнем моральної та військової підготовки. Також є успіхи в районі Берхівки – зокрема, зайнята частина населеного пункту.

“Є успіхи також і на іншому фланзі – це успіхи в районі Іванівське та Кліщіївки. Там є просування, але забігати наперед не варто, оскільки там точаться бої в районі Кліщївки за можливість контролю над панівними висотами. Якщо вдасться взяти ці висоти, тоді позиції російських окупантів будуть досить вразливі. Про це можна говорити вже, як факт. Плюс, відповідно, розблокована траса “Бахмут – Часів Яр”, яка проходить через Хромове. Тобто, створені передумови для успішного просування. Але варто відзначити, що на цьому напрямку відбувається передислокація підрозділів окупаційної армії”, – додає Снєгирьов.

Експерт також прокоментував виведення пвк “вагнера” з Бахмуту, додавши, що це зумовлено великим коефіцієнтом втрат – до 87% особового складу. Водночас окупанти перекидають бойові підрозділи з тилових районів російської федерації, що свідчить про наміри продовжувати бої.

“Головне, що ми можемо сказати: тактика перетворення ЗСУ Бахмута на м’ясорубку, у моменті нанесення максимальних втрат окупантам – повністю себе виправдала. Тобто, ми їх знекровили. Наразі після гучних заяв від 20 травня, що росіяни нібито взяли Бахмут, які не підтверджені – там немає жодного просування. Ба більше, картина протилежна. Ми бачимо тактичні успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку”, – додав він.

Зазначимо, що за оновленою інформацією Генерального Штабу ЗСУ, відомо, що на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, проте успіху не мав. Генштаб не інформує щодо оперативної обстановки у самому Бахмуті.

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