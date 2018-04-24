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Эксперт рассказал, что следует в первую очередь учитывать при покупке жилья в новостройках

Киев • УНН

 • 9242 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. При покупке жилья на первичном рынке недвижимости следует прежде всего обращать внимание на рейтинги, репутацию застройщика. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

Эксперт рассказал, что следует в первую очередь учитывать при покупке жилья в новостройках

"Ориентируясь на мои исследования и исследования экспертов рынка недвижимости, первое, на что смотрит клиент, - это цена, второе - это репутация застройщика, какие объекты он сдал в эксплуатацию, какие нет, и последнее - это рассрочки, акции. К сожалению, вот такая статистика. Это по всей Украине такая ситуация, не только в крупных городах", - констатирует ситуацию с подходом к подбору объекта для приобретения эксперт.

В то же время Шульга отмечает, что начинать следует именно с выбора застройщика.

"Я бы советовал потребителю, во-первых, смотреть на рейтинг застройщика. Тем более, если мы говорим о Киеве. Разница в цене квадратного метра здесь очень большая, но и посмотрите, сколько скандалов в СМИ, когда люди остались без квартир. Так стоит ли эта низкая цена такого? Низкая цена может быть на старте строительства, а на его завершении - отнюдь нет. Стоимость стройматериалов сегодня не низкая, поверьте", - отметил эксперт.

Он также отметил, что крупные застройщики всегда предоставляют различные скидки.

"На выходе - цена вкусная, если мы говорим о 100% оплате, и даже о 50% оплаты", - считает Шульга.

Как сообщал УНН, сегодня на рынке жилищного строительства в столице значительная конкуренция, а значит инвестор может подобрать для себя лучший вариант. В то же время все эксперты советуют обращать внимание на наличие у застройщика введенных в эксплуатацию объектов, тщательно изучить его историю, репутацию. Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию, только по итогам 2017 года, более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за 7 новых. В целом, как недавно подсчитали в компании, около двух миллионов киевлян проживают в домах, построенных "Киевгорстроем".

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