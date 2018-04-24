Експерт розповів, на що слід передусім зважати під час купівлі житла у новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Під час купівлі житла на первинному ринку нерухомості слід передусім звертати увагу на рейтинги, репутацію забудовника. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Денис Шульга.
"Орієнтуючись на мої дослідження та дослідження експертів ринку нерухомості, перше, на що дивиться клієнт, - це ціна, друге - це репутація забудовника, які об'єкти він здав у експлуатацію, які ні, і останнє - це розстрочки, акції. На жаль, от така статистика. Це по всій Україні така ситуація, не лише у великих містах", - констатує ситуацію з підходом до підбору об’єкту для придбання експерт.
Водночас Шульга наголошує, що починати слід саме з вибору забудовника.
"Я б радив споживачу, по-перше, дивитися на рейтинг забудовника. Тим паче, якщо ми говоримо про Київ. Різниця у ціні квадратного метра тут дуже велика, але й подивіться, скільки скандалів у ЗМІ, коли люди лишилися без квартир. То чи варта ця низька ціна такого? Низька ціна може бути на старті будівництва, а на його завершенні - аж ніяк ні. Вартість будматеріалів сьогодні не низька, повірте", - зауважив експерт.
Він також зауважив, що великі забудовники завжди надають різноманітні знижки.
"На виході - ціна смачна, якщо ми говоримо про 100% оплату, та й навіть про 50% оплати", - вважає Шульга.
Як повідомляв УНН, на сьогодні на ринку житлового будівництва у столиці значна конкуренція, а отже інвестор може підібрати для себе найкращий варіант. Водночас всі експерти радять звертати увагу на наявність у забудовника введених в експлуатацію об’єктів, ретельно вивчити його історію, репутацію. Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію, лише за підсумками 2017 року, понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 року взялася за 7 нових. А загалом, як нещодавно підрахували у компанії, близько двох мільйонів киян мешкають у будинках, зведених "Київміськбудом".