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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20893 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81345 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141485 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111287 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113085 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110294 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Эксперт рассказал, почему с каждым годом не улучшается качество дорог в Украине

Эксперт рассказал, почему с каждым годом не улучшается качество дорог в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Качественных дорог в Украине не будет до тех пор, пока в стране не появится долгосрочная стратегия их строительства, ремонта и эксплуатации. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт Рауль Чилачава.

В частности он обратил внимание на то, что Украина из года в год строит, а соответственно затем и ремонтирует асфальтовые дороги, которые, как известно, более затратные и менее прочные, чем бетонные.

“Дело в том, что бетонная дорога гарантированно может прослужить 30 лет с минимальным ремонтом. А асфальтовое покрытие — 15 и его надо ремонтировать, его труднее построить по технологии и сохранить эту технологию. Поэтому строительство бетонных дорог дешевле и более крепкое.

В Украине есть проблема — не строят бетонные дороги, потому что нет такой техники. Буквально 2-3 машины есть в Украине, которые могли бы строить эти дороги. Но это не проблема, проблема в отсутствии стратегии: что делать, как делать, когда делать. И мне кажется, что давно уже можно было что-то сделать”, - отметил он.

Еще одной глобальной проблемой Украины остается уровень коррупции.

“Нет никаких природных катаклизмов, которые происходили в Украине, нет противопоказаний Украинский путях. Есть единственная проблема — украинская коррупция”, — резюмировал Р.Чилачава.

Напомним, согласно заявлениям премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна, 90% дорог находятся в плачевном состоянии. Но несмотря на это, областные дорожные службы продолжают заказывать текущие ремонты вместо капитальных. Например, Служба автомобильных дорог в Харьковской области проводит тендер на текущий ремонт 81 км стоимостью 850 млн грн. То есть, в среднем, ремонт 1 км дороги обойдется украинском в 10,5 млн грн.

При этом, как ранее сообщал УНН, активными участниками тендеров на ремонт дорог являются компании, уличенные правоохранителями в завладении государственными деньгами во время выполнения аналогичных работ.

Так, например, компания “ПБС”, уличена в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.

Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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