Эксперт рассказал, почему с каждым годом не улучшается качество дорог в Украине

В частности он обратил внимание на то, что Украина из года в год строит, а соответственно затем и ремонтирует асфальтовые дороги, которые, как известно, более затратные и менее прочные, чем бетонные.

“Дело в том, что бетонная дорога гарантированно может прослужить 30 лет с минимальным ремонтом. А асфальтовое покрытие — 15 и его надо ремонтировать, его труднее построить по технологии и сохранить эту технологию. Поэтому строительство бетонных дорог дешевле и более крепкое.

В Украине есть проблема — не строят бетонные дороги, потому что нет такой техники. Буквально 2-3 машины есть в Украине, которые могли бы строить эти дороги. Но это не проблема, проблема в отсутствии стратегии: что делать, как делать, когда делать. И мне кажется, что давно уже можно было что-то сделать”, - отметил он.

Еще одной глобальной проблемой Украины остается уровень коррупции.

“Нет никаких природных катаклизмов, которые происходили в Украине, нет противопоказаний Украинский путях. Есть единственная проблема — украинская коррупция”, — резюмировал Р.Чилачава.

Напомним, согласно заявлениям премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна, 90% дорог находятся в плачевном состоянии. Но несмотря на это, областные дорожные службы продолжают заказывать текущие ремонты вместо капитальных. Например, Служба автомобильных дорог в Харьковской области проводит тендер на текущий ремонт 81 км стоимостью 850 млн грн. То есть, в среднем, ремонт 1 км дороги обойдется украинском в 10,5 млн грн.

При этом, как ранее сообщал УНН, активными участниками тендеров на ремонт дорог являются компании, уличенные правоохранителями в завладении государственными деньгами во время выполнения аналогичных работ.

Так, например, компания “ПБС”, уличена в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.

Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.