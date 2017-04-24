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Експерт розповів, чому з кожним роком не покращується якість доріг в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Якісних доріг в Україні не буде до тих пір, поки в країні не з'явиться довгострокова стратегія їх будівництва, ремонту та експлуатації. Про це в коментарі УНН заявив експерт Рауль Чілачава.

Зокрема він звернув увагу на те, що Україна з року в рік будує, а відповідно потім і ремонтує асфальтові дороги, які, як відомо, більш затратні і менш міцні, ніж бетонні.

“Справа в тому, що бетонна дорога гарантовано може прослужити 30 років з мінімальним ремонтом. А асфальтове покриття — 15 і його треба ремонтувати, його важче побудувати за технологією і зберегти цю технологію. Тому будівництво бетонних доріг дешевше і більш міцне.

В Україні є проблема — не будують бетонні дороги, тому що немає такої техніки. Буквально 2-3 машини є в Україні, які могли б будувати ці дороги. Але це не проблема, проблема у відсутності стратегії: що робити, як робити, коли робити. І мені здається, що давно вже можна було щось зробити”, — зазначив він.

Ще однією глобальною проблемою України залишається рівень корупції.

“Немає ніяких природних катаклізмів, які відбувалися в Україні, немає протипоказань українським шляхах. Є єдина проблема — українська корупція”, — резюмував Р.Чілачава.

Нагадаємо, згідно із заяв Прем’єр-міністра В.Гройсмана і профільного міністра В.Омеляна, 90% доріг знаходяться в жалюгідному стані. Але незважаючи на це, обласні служби доріг продовжують замовляти поточні ремонти замість капітальних. Наприклад, Служба автомобільних доріг у Харківській області проводить тендер на поточний ремонт 81 км вартістю 850 млн грн. Тобто, в середньому, ремонт 1 км дороги обійдеться українцям в 10,5 млн грн.

При цьому, як раніше повідомляв УНН, активними учасниками тендерів на ремонт доріг є компанії, викриті правоохоронцями в заволодінні державними грошима під час виконання аналогічних робіт.

Так, наприклад, компанія “ПБС”, викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, недавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн.

Крім того, ця компанія зараз претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Також ця компанія претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Львівській області на проведення поточного ремонту автодороги М-06 вартістю майже 800 млн грн.

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