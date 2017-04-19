Эксперт рассказал, вернутся ли ликвидированные банки на рынок после отставки В.Гонтаревой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20870 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81265 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141457 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111272 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113076 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110286 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102580 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103136 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Эксперт рассказал, вернутся ли ликвидированные банки на рынок после отставки В.Гонтаревой

Эксперт рассказал, вернутся ли ликвидированные банки на рынок после отставки В.Гонтаревой

Киев  •  УНН

 • 13533 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. После отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой незаконно ликвидированные банки имеют шанс вернуться на рынок. Об этом сообщил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в комментарии УНН.

“В настоящее время, насколько мне известно, около 12 банков уже выиграли суды всех инстанций против НБУ. Еще примерно такое же количество банков продолжает судиться с НБУ. Думаю, что таких случаев, когда банки станут выигрывать суды у НБУ, будет больше”, — сказал он.

Однако, по словам эксперта, решения суда мало для возвращения на рынок — необходимо, чтобы органы власти его выполнили.

“Если решение суда не будут выполняться, банки пойдут в международные институты и будут иски там, и Украина будет рисковать оказаться в ситуации, когда ее имущество за рубежом будет заблокировано, а руководство страны станет персонами нон-грата в цивилизованном мире”, — убежден Ю.Гаврилечко.

Напомним, после того как ряд банков выиграл суды против НБУ, В.Гонтарева осуществила попытку воздействия на судей. По данному факту суд обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное производство.

Как ранее сообщал УНН, правовая экспертиза установила неправомерный вывод с рынка банка “Михайловский” .

Как объясняют ситуацию эксперты, банк “Михайловский” искусственно признано неплатежеспособным, чтобы за счет его кредитного портфеля докапитализировать “Платинум банк”, связанный с заместителем Нацбанка К.Рожковой.

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