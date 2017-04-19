Эксперт рассказал, вернутся ли ликвидированные банки на рынок после отставки В.Гонтаревой

“В настоящее время, насколько мне известно, около 12 банков уже выиграли суды всех инстанций против НБУ. Еще примерно такое же количество банков продолжает судиться с НБУ. Думаю, что таких случаев, когда банки станут выигрывать суды у НБУ, будет больше”, — сказал он.

Однако, по словам эксперта, решения суда мало для возвращения на рынок — необходимо, чтобы органы власти его выполнили.

“Если решение суда не будут выполняться, банки пойдут в международные институты и будут иски там, и Украина будет рисковать оказаться в ситуации, когда ее имущество за рубежом будет заблокировано, а руководство страны станет персонами нон-грата в цивилизованном мире”, — убежден Ю.Гаврилечко.

Напомним, после того как ряд банков выиграл суды против НБУ, В.Гонтарева осуществила попытку воздействия на судей. По данному факту суд обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное производство.

Как ранее сообщал УНН, правовая экспертиза установила неправомерный вывод с рынка банка “Михайловский” .

Как объясняют ситуацию эксперты, банк “Михайловский” искусственно признано неплатежеспособным, чтобы за счет его кредитного портфеля докапитализировать “Платинум банк”, связанный с заместителем Нацбанка К.Рожковой.