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Експерт розповів, чи повернуться ліквідовані банки на ринок після відставки В.Гонтаревої

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Після відставки очільника Нацбанку Валерії Гонтаревої незаконно ліквідовані банки мають шанс повернутися на ринок. Про це повідомив економічний експерт Юрій Гаврилечко в коментарі УНН.

“На даний час, наскільки мені відомо, десь 12 банків вже виграли суди всіх інстанцій проти НБУ. Ще приблизно така ж кількість банків продовжує судитися з НБУ. Думаю, що таких випадків, коли банки стануть вигравати суди у НБУ буде більше”, — сказав він.

Однак, за словами експерта, рішення суду замало для повернення на ринок — необхідно, аби органи влади його виконали.

“Якщо рішення суду не будуть виконуватися, банки підуть до міжнародних інституцій і будуть позови там, і Україна ризикуватиме опинитися у ситуації, коли її майно закордоном буде заблоковано, а керівництво країни стане персонами нон — грата у цивілізованому світі”, — переконаний Ю.Гаврилечко.

Нагадаємо, після того як низка банків виграла суди проти НБУ, В.Гонтарева здійснила спробу впливу на суддів. За даним фактом суд зобов’язав Генеральну прокуратуру України відкрити кримінальне провадження.

Як раніше повідомляв УНН, правова експертиза встановила неправомірне виведення з ринку банку “Михайлівський”.

Як пояснюють ситуацію експерти, банк “Михайлівський” було штучно визнано неплатоспроможним, аби за рахунок його кредитного портфелю докапіталізувати “Платинум банк”, пов’язаний із заступником Нацбанку К.Рожковою.

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