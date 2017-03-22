Эксперт: РФ будет доказывать, что Украина политизировала Евровидение

КИЕВ. 22 марта. УНН. После решения Службы безопасности Украины запретить россиянке Юлии Самойловой въезд в Украину можно ожидать, что Россия будет пытаться давить на организаторов тем, что Украина политизировала песенный конкурс и у нее нужно забрать право на его проведение. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт Тарас Чорновил.

"В России хорошо знают нормы украинского законодательства и я думаю, что выдвижение санкционной кандидатуры - это было абсолютно умышленное действие. Во-первых, российский национальный отбор проходит не так, как в Украине. Мы привыкли, что у нас это все в прямом эфире, массово, голосования. В России это действительно закрытый совет без обсуждений и решения принимаются достаточно централизованно. И мы имеем ситуацию в России, когда любой творческий выбор носит политический характер", - рассказал Т.Чорновил.

Что касается "творческих обстоятельств", то по мнению эксперта, в России достаточно много творческих людей, которые не посещали с гастролями аннексированный Крым, поэтому украинская сторона претензий к ним бы не имела.

"Есть ли их конкурсантка действительно талантливым человеком - это тот вариант, как говорят "давить на жалость". С другой стороны она мне нравится тем, что с детства, будучи прикованной к инвалидной коляске, не опустила руки, взялась за создание своей музыкальной карьеры, это чудесно, но международный конкурс - это тот уровень, который требует кроме всего прочего креативности, достаточного таланта для победы", - сказал Т.Чорновил.

"Это абсолютная провокация и напоминает фразу Путина относительно Крыма о том, что украинские военные не будут стрелять, потому что перед солдатами идут женщины и дети. Вот теперь женщин и детей поменяли... и оно похоже на тот рецепт от Путина", - добавил он.

Т.Чорновил также объяснил, что все страны, которые посылают своих конкурсантов, например, в страну, которая является членом Шенгенской зоны, отслеживают, чтобы у таких людей не было запрета на въезд в Шенгенскую зону. И эта норма принималась как само собой разумеющееся, Европейский вещательный союз не выше национальных законов страны, которая проводит такие конкурсы.

"Я думаю, что сейчас Россия будет атаковать по двум направлениям и очень жестко. Вы обратите внимание, что пока Украина не вынесла решение о запрете на въезд, Россия вела себя достаточно тихо, не было громких заявлений, не было обвинений. Но сегодня уже вынесено решение и я думаю, что где-то завтра уже начнется.

Во-первых, наверное атаки на Европейский союз, чтобы требовать санкций против Украины и, возможно, лишения Украины права проводить конкурс. Давайте вспомним, что второе место занял после Джамалы российский исполнитель, поэтому я думаю, что Россия сейчас будет ставить вопрос, что они срочно готовы взять у нас конкурс как страна, которая заняла второе место, поскольку Украина политизировала конкурс. Я думаю, что эта "политизация" конкурса будет поставлена ​​очень жестко", - считает Т.Чорновил.

Кроме того, по его словам, есть вероятность, что в европейской прессе сейчас прокатится гигантская волна относительно того, как оскорбили человека с инвалидностью "украинские фашисты".

"Я думаю, что будет два таких направления. И это выглядит на достаточно планомерную кампанию", - подытожил эксперт.

Напомним, в марте певицу Юлию Самойлову выбрали как представителя России на Евровидение-2017, которое пройдет в этом году в Украине.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

В МИД РФ прокомментировали запрет въезда в Украину Ю.Самойловой.