Эксперт: РФ будет доказывать, что Украина политизировала Евровидение

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41185 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104803 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120217 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179302 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130838 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125272 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117649 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106530 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107559 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103917 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 87933 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 62706 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 73998 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 101429 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 92715 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 128909 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 164049 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 172302 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 168328 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 167398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 118985 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 128406 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 134565 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 134391 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 138729 просмотра
Актуальное
Эксперт: РФ будет доказывать, что Украина политизировала Евровидение

Эксперт: РФ будет доказывать, что Украина политизировала Евровидение

Киев  •  УНН

 • 16272 просмотра

Решение России отправить на Евровидение свою представительницу, которая подпадает под запрет на въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму, является умышленным действием и частью гибридной политики

КИЕВ. 22 марта. УНН. После решения Службы безопасности Украины запретить россиянке Юлии Самойловой въезд в Украину можно ожидать, что Россия будет пытаться давить на организаторов тем, что Украина политизировала песенный конкурс и у нее нужно забрать право на его проведение. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт Тарас Чорновил.

"В России хорошо знают нормы украинского законодательства и я думаю, что выдвижение санкционной кандидатуры - это было абсолютно умышленное действие. Во-первых, российский национальный отбор проходит не так, как в Украине. Мы привыкли, что у нас это все в прямом эфире, массово, голосования. В России это действительно закрытый совет без обсуждений и решения принимаются достаточно централизованно. И мы имеем ситуацию в России, когда любой творческий выбор носит политический характер", - рассказал Т.Чорновил.

Что касается "творческих обстоятельств", то по мнению эксперта, в России достаточно много творческих людей, которые не посещали с гастролями аннексированный Крым, поэтому украинская сторона претензий к ним бы не имела.

"Есть ли их конкурсантка действительно талантливым человеком - это тот вариант, как говорят "давить на жалость". С другой стороны она мне нравится тем, что с детства, будучи прикованной к инвалидной коляске, не опустила руки, взялась за создание своей музыкальной карьеры, это чудесно, но международный конкурс - это тот уровень, который требует кроме всего прочего креативности, достаточного таланта для победы", - сказал Т.Чорновил.

"Это абсолютная провокация и напоминает фразу Путина относительно Крыма о том, что украинские военные не будут стрелять, потому что перед солдатами идут женщины и дети. Вот теперь женщин и детей поменяли... и оно похоже на тот рецепт от Путина", - добавил он.

Т.Чорновил также объяснил, что все страны, которые посылают своих конкурсантов, например, в страну, которая является членом Шенгенской зоны, отслеживают, чтобы у таких людей не было запрета на въезд в Шенгенскую зону. И эта норма принималась как само собой разумеющееся, Европейский вещательный союз не выше национальных законов страны, которая проводит такие конкурсы.

"Я думаю, что сейчас Россия будет атаковать по двум направлениям и очень жестко. Вы обратите внимание, что пока Украина не вынесла решение о запрете на въезд, Россия вела себя достаточно тихо, не было громких заявлений, не было обвинений. Но сегодня уже вынесено решение и я думаю, что где-то завтра уже начнется.

Во-первых, наверное атаки на Европейский союз, чтобы требовать санкций против Украины и, возможно, лишения Украины права проводить конкурс. Давайте вспомним, что второе место занял после Джамалы российский исполнитель, поэтому я думаю, что Россия сейчас будет ставить вопрос, что они срочно готовы взять у нас конкурс как страна, которая заняла второе место, поскольку Украина политизировала конкурс. Я думаю, что эта "политизация" конкурса будет поставлена ​​очень жестко", - считает Т.Чорновил.

Кроме того, по его словам, есть вероятность, что в европейской прессе сейчас прокатится гигантская волна относительно того, как оскорбили человека с инвалидностью "украинские фашисты".

"Я думаю, что будет два таких направления. И это выглядит на достаточно планомерную кампанию", - подытожил эксперт.

Напомним, в марте певицу Юлию Самойлову выбрали как представителя России на Евровидение-2017, которое пройдет в этом году в Украине.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

В МИД РФ прокомментировали запрет въезда в Украину Ю.Самойловой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы