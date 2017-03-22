Експерт: РФ буде доводити, що Україна політизувала Євробачення
Київ • УНН
Рішення Росії відправити на Євробачення свою представницю, яка підпадає під заборону до в'їзду в Україну через виступи в окупованому Криму, є умисною дією і частиною гібридної політики
КИЇВ. 22 березня. УНН. Після рішення Служби безпеки України заборонити росіянці Юлії Самойловій в'їзд до України можна очікувати, що Росія намагатиметься тиснути на організаторів тим, що Україна політизувала пісенний конкурс і в неї треба забрати право на його проведення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.
"У Росії добре знають норми українського законодавства і я думаю, що висунення санкційної кандидатури - це була абсолютно умисна дія. По-перше, російський національний відбір відбувається не так, як український. Ми звикли, що в нас це все в прямому ефірі, масово, голосування. В Росії це дійсно закрита рада без жодних обговорень і рішення приймаються достатньо централізовано. І ми маємо ситуацію в Росії, коли будь-який творчий вибір носить політичний характер", - розповів Т.Чорновіл.
Що стосується "творчих обставин", то на думку експерта, в Росії є достатньо багато творчих людей, які не відвідували з гастролями анексований Крим, тому українська сторона претензій до них би не мала.
"Чи є їхня конкурсантка дійсно талановитою людиною – це той варіант, як кажуть "тиснути на жалість". З другого боку вона мені подобається тим, що з дитинства, будучи прикутою до інвалідного візка, не опустила руки, взялася за створення своєї музичної кар’єри, це чудесно, але міжнародний конкурс - це є той рівень, який вимагає крім всього іншого креативності, достатнього таланту для перемоги", - сказав Т.Чорновіл.
"Це абсолютна провокація і нагадує фразу Путіна по Криму щодо того, що українські військові не будуть стріляти, бо перед повстанцями йдуть жінки та діти. От тепер жінок і дітей поміняли... і воно схоже на той рецепт від Путіна" - додав він.
Т.Чорновіл також пояснив, що всі країни, які посилають своїх конкурсантів, наприклад, до країни, яка є членом Шенгенської зони, то відстежується, щоб в таких людей не було заборони на в'їзд в Шенгенську зону. І ця норма приймалася як саме собою зрозуміле, бо Європейська мовна спілка не є вищою від національних законів країни, яка проводить такі конкурси.
"Я думаю, що зараз Росія атакуватиме по двох напрямках і дуже жорстко. Бо ви зверніть увагу, що поки Україна не винесла рішення про заборону на в'їзд, Росія поводилася досить тихо, не було гучних заяв, не було звинувачень. Але сьогодні вже ж винесене рішення і я думаю, що десь завтра вже почнеться.
По-перше, напевно атаки на Європейську спілку, щоб вимагати санкцій проти України і, можливо, позбавлення України права проводити конкурс. Давайте згадаємо, що друге місце зайняв після Джамали російський виконавець, тому я думаю, що Росія зараз ставитиме питання, що вони терміново готові перебрати у нас конкурс як країна, яка зайняла друге місце, оскільки Україна політизувала конкурс. Я думаю, що ця "політизація" конкурсу буде поставлена дуже жорстко", - вважає Т.Чорновіл.
Окрім того, за його словами, є ймовірність, що в європейській пресі зараз прокотиться велетенська хвиля щодо того, як образили людину з інвалідністю "українські фашисти".
"Я думаю, що буде таких два напрямки. І це виглядає на досить планомірну кампанію", - підсумував експерт.
Нагадаємо, у березні співачку Юлію Самойлову обрали як представника Росії на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році в Україні.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
У МЗС РФ прокоментували заборону в'їзду в Україну Ю.Самойловій.