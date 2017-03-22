Експерт: РФ буде доводити, що Україна політизувала Євробачення

ukru
27 березня, 18:53 • 85359 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 109867 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 119441 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 127797 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 179975 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 123802 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 111455 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134602 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121538 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123546 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7 м/с
86 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

27 березня, 19:57 • 17606 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 32990 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 24036 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 29833 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 21729 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 85373 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 131847 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 179982 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 202176 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 213269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 87320 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117362 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143318 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132919 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163416 перегляди
Актуальне
Експерт: РФ буде доводити, що Україна політизувала Євробачення

Експерт: РФ буде доводити, що Україна політизувала Євробачення

Київ • УНН

 • 16273 перегляди

Рішення Росії відправити на Євробачення свою представницю, яка підпадає під заборону до в'їзду в Україну через виступи в окупованому Криму, є умисною дією і частиною гібридної політики

КИЇВ. 22 березня. УНН. Після рішення Служби безпеки України заборонити росіянці Юлії Самойловій в'їзд до України можна очікувати, що Росія намагатиметься тиснути на організаторів тим, що Україна політизувала пісенний конкурс і в неї треба забрати право на його проведення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

"У Росії добре знають норми українського законодавства і я думаю, що висунення санкційної кандидатури - це була абсолютно умисна дія. По-перше, російський національний відбір відбувається не так, як український. Ми звикли, що в нас це все в прямому ефірі, масово, голосування. В Росії це дійсно закрита рада без жодних обговорень і рішення приймаються достатньо централізовано. І ми маємо ситуацію в Росії, коли будь-який творчий вибір носить політичний характер", - розповів Т.Чорновіл.

Що стосується "творчих обставин", то на думку експерта, в Росії є достатньо багато творчих людей, які не відвідували з гастролями анексований Крим, тому українська сторона претензій до них би не мала.

"Чи є їхня конкурсантка дійсно талановитою людиною – це той варіант, як кажуть "тиснути на жалість". З другого боку вона мені подобається тим, що з дитинства, будучи прикутою до інвалідного візка, не опустила руки, взялася за створення своєї музичної кар’єри, це чудесно, але міжнародний конкурс - це є той рівень, який вимагає крім всього іншого креативності, достатнього таланту для перемоги", - сказав Т.Чорновіл.

"Це абсолютна провокація і нагадує фразу Путіна по Криму щодо того, що українські військові не будуть стріляти, бо перед повстанцями йдуть жінки та діти. От тепер жінок і дітей поміняли... і воно схоже на той рецепт від Путіна" - додав він.

Т.Чорновіл також пояснив, що всі країни, які посилають своїх конкурсантів, наприклад, до країни, яка є членом Шенгенської зони, то відстежується, щоб в таких людей не було заборони на в'їзд в Шенгенську зону. І ця норма приймалася як саме собою зрозуміле, бо Європейська мовна спілка не є вищою від національних законів країни, яка проводить такі конкурси.

"Я думаю, що зараз Росія атакуватиме по двох напрямках і дуже жорстко. Бо ви зверніть увагу, що поки Україна не винесла рішення про заборону на в'їзд, Росія поводилася досить тихо, не було гучних заяв, не було звинувачень. Але сьогодні вже ж винесене рішення і я думаю, що десь завтра вже почнеться.

По-перше, напевно атаки на Європейську спілку, щоб вимагати санкцій проти України і, можливо, позбавлення України права проводити конкурс. Давайте згадаємо, що друге місце зайняв після Джамали російський виконавець, тому я думаю, що Росія зараз ставитиме питання, що вони терміново готові перебрати у нас конкурс як країна, яка зайняла друге місце, оскільки Україна політизувала конкурс. Я думаю, що ця "політизація" конкурсу буде поставлена дуже жорстко", - вважає Т.Чорновіл.

Окрім того, за його словами, є ймовірність, що в європейській пресі зараз прокотиться велетенська хвиля щодо того, як образили людину з інвалідністю "українські фашисти".

"Я думаю, що буде таких два напрямки. І це виглядає на досить планомірну кампанію", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у березні співачку Юлію Самойлову обрали як представника Росії на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році в Україні.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

У МЗС РФ прокоментували заборону в'їзду в Україну Ю.Самойловій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82