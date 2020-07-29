Эксперт советует не доверять обнародованным ВСУ данным о небоевых потерях на фронте

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 12522 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100204 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105084 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131303 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109870 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130118 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101861 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104378 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 45834 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 68402 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 37969 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 72504 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 29862 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 103623 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 131303 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 130118 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 384242 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334981 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 45834 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104258 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132866 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210101 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236799 просмотра
Актуальное
Эксперт советует не доверять обнародованным ВСУ данным о небоевых потерях на фронте

Эксперт советует не доверять обнародованным ВСУ данным о небоевых потерях на фронте

Киев  •  УНН

 • 31259 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. С начала операции Объединенных сил количество небоевых потерь Вооруженных сил Украины в районе проведения операции составила 363 человека. Такие данные сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ, однако специалисты ставят их правдивость под сомнение. По словам военного эксперта Олега Жданова, реальные цифры скрываются, ведь говорят они об отсутствии дисциплины в армии, передает УНН.

"К сожалению, нельзя доверять этим цифрам, потому что вообще решение боевая или небоевая потеря принимает командир подразделения на месте. А по каждой гибели проводится служебное расследование, и, как правило, потом эти материалы передаются в военную службу правопорядка.

А до тех пор, командир определяет: это боевая или небоевая потеря. И, к сожалению, возможны манипуляции.
Когда потери были очень велики - это в предыдущие годы, - это Генштаб просто переводил боевые потери в категорию небоевых, а небоевые потери, они "идут" под грифом секретно.

Сейчас частично открывают эти данные, потому что общество требует. Но узнать правдивые обстоятельства или реальное количество той или иной потери очень проблематично", - рассказал он.

Проблема в том, что у нас нет независимого института - независимых ветвей внутри ВСУ, как это есть в западных странах, говорит эксперт.

"...Например, ветвь психологов - она независима; есть солдатские комитеты - они могут подавать данные на самую верхушку. А у нас, к сожалению, все на откуп командира", - пояснил Жданов.

Он также рассказал, о чем свидетельствуют небоевые потери.

"Небоевые потери есть всегда, но когда они почти равняются, а в некоторые периоды превышают боевые - говорит об отсутствии дисциплины. У нас очень большая проблема - это пьянство и употребление наркотических веществ.

Армейское руководство открещивается от этого, но это большая проблема.

В связи с тем, что возраст солдат значительно вырос и смотрите: молодой лейтенант после института приходит, ему 21-23 года, а у него бойцы 35 под 40 лет. Института психологов нет, института капелланов нет, реабилитационных центров в составе ВСУ нет, и вот сейчас ситуация - огонь осуществить нельзя, а обстрелы осуществляются. И как снимать напряжение: идут за водкой.

Офицерский состав или не справляется, или самоустраняется от таких проблем, бросает этих бойцов на произвол судьбы. Ходили даже слухи, что когда обстрел - командиры раз, посадились и поехали на совещание. И бойцы знают, что будет обстрел, и они сами по себе. Так было в активные времена, думаю, что сейчас особенно ничего не изменилось", - рассказал эксперт.

Напомним, за 2014-2018 год небоевые санитарные потери среди военнослужащих составили почти 14 тыс. человек. Из них более 500 - суициды.

В мае текущего года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и сам признал проблему и сделал открытое обращение по этому поводу.

"...За последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины, в частности в Силах специальных операций, при выполнении небоевых задач по отпору российско-оккупационным войскам в районе проведения операции Объединенных сил, а во время занятий по боевой подготовке", - сказал Хомчак и обещал проведение всестороннего расследования.

О его результатах пока не информировалось, зато подразделение по расследованию фактов небоевых потерь военнослужащих было создано в Офисе Генпрокурора.

Также анонсировалось, что изучается вопрос о необходимости образования такого же специального подразделения в составе территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

Как сообщал УНН, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак анонсировал в армии кадровую реформу, предусматривающую сокращение штатной численной военных.

Однако эксперты такие намерения критикуют. И прогнозируют, что намерения Хомчака приведут к увольнению командующих с боевым опытом, а также - к уничтожению артиллерии на всех уровнях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы