Експерт радить не довіряти оприлюдненим ЗСУ даним про небойові втрати на фронті

"На жаль, не можна довіряти цим цифрам, тому що взагалі рішення бойова чи небойова втрата приймає командир підрозділу на місці. А по кожній загибелі проводиться службове розслідування, і, як правило, потім ці матеріали передаються у військову службу правопорядку.

А до того часу, командир визначає: це бойова чи небойова втрата. І, на жаль, можливі маніпуляції.

Коли втрати були дуже великі – це у попередні роки, – то Генштаб просто переводив бойові втрати у категорію небойових, а небойові втрати, вони "ідуть" під грифом таємно.

Зараз частково відкривають ці дані, бо суспільство вимагає. Але взнати правдиві обставини чи реальну кількість тієї чи іншої втрати дуже проблематично", - розповів він.

Проблема в тому, що у нас немає незалежного інституту – незалежних гілок всередині ЗСУ, як це є в західних країнах, каже експерт.

"...Наприклад, гілка психологів – вона незалежна; є солдатські комітети – вони теж можуть подавати дані на саму верхівку. А у нас, на жаль, все на відкуп командира", - пояснив Жданов.

Він також розповів, про що свідчать небойові втрати.

"Небойові втрати є завжди, але коли вони майже рівняються, а в деякі періоди перевищують бойові – говорить про відсутність дисципліни. У нас дуже велика проблема – це пияцтво і вживання наркотичних речовин.

Армійське керівництво відхрещується від цього, але це велика проблема.

У зв’язку з тим, що вік солдатів значно виріс і дивіться: молодий лейтенант після інституту приходить, йому 21-23 роки, а у нього бійці 35 під 40 років. Інституту психологів немає, інституту капеланів немає, реабілітаційних центрів у складі ЗСУ немає, і от зараз ситуація – вогонь у відповідь здійснити не можна, а обстріли здійснюються. І як знімати напругу: йдуть за горілкою.

Офіцерський склад або не справляється, або самоусувається від таких проблем, кидає цих бійців напризволяще. Ходили, навіть, чутки, що коли обстріл – командири раз, посідали і поїхали на нараду. І бійці знають, що буде обстріл, і вони самі по собі. Так було в активні часи, думаю, що зараз особливо нічого не змінилося", - розповів експерт.

Нагадаємо, за 2014-2018 рік небойові санітарні втрати серед військовослужбовців становили майже 14 тис. осіб. З них понад 500 — суїциди.

У травні поточного року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і сам визнав проблему та зробив відкрите звернення з цього приводу.

"...За останній місяць збільшилась кількість випадків загибелі військовослужбовців Збройних сил України, зокрема, в Силах спеціальних операцій, під час виконання небойових завдань із відсічі російсько-окупаційним військам у районі проведення операції Об’єднаних сил, а під час занять із бойової підготовки", — сказав Хомчак та обіцяв проведення всебічного розслідування.

Про його результати поки не інформувалося, натомість, підрозділ з розслідування фактів небойових втрат військовослужбовців було утворено в Офісі Генпрокурора.

Також анонсувалося, що вивчається питання необхідності утворення такого ж спеціального підрозділу в складі територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську.

Як повідомляв УНН, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак анонсував в армії кадрову реформу, що передбачає скорочення штатної чисельної військових.

Проте експерти такі наміри критикують. І прогнозують, що наміри Хомчака призведуть до звільнення командувачів із бойовим досвідом, а також - до знищення артилерії на усіх рівнях.