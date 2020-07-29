Експерт радить не довіряти оприлюдненим ЗСУ даним про небойові втрати на фронті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. З початку операції Об'єднаних сил кількість небойових втрат Збройних сил України в районі проведення операції склала 363 особи. Такі дані повідомили у Головному управлінні персоналу Генштабу ЗСУ, проте фахівці ставлять їх правдивість під сумнів. За словами військового експерта Олега Жданова, реальні цифри приховуються, адже свідчать вони про відсутність дисципліни в армії, передає УНН.

"На жаль, не можна довіряти цим цифрам, тому що взагалі рішення бойова чи небойова втрата приймає командир підрозділу на місці. А по кожній загибелі проводиться службове розслідування, і, як правило, потім ці матеріали передаються у військову службу правопорядку.

А до того часу, командир визначає: це бойова чи небойова втрата. І, на жаль, можливі маніпуляції.
Коли втрати були дуже великі – це у попередні роки, – то Генштаб просто переводив бойові втрати у категорію небойових, а небойові втрати, вони "ідуть" під грифом таємно.

Зараз частково відкривають ці дані, бо суспільство вимагає. Але взнати правдиві обставини чи реальну кількість тієї чи іншої втрати дуже проблематично", - розповів він.

Проблема в тому, що у нас немає незалежного інституту – незалежних гілок всередині ЗСУ, як це є в західних країнах, каже експерт.

"...Наприклад, гілка психологів – вона незалежна; є солдатські комітети – вони теж можуть подавати дані на саму верхівку. А у нас, на жаль, все на відкуп командира", - пояснив Жданов.

Він також розповів, про що свідчать небойові втрати.

"Небойові втрати є завжди, але коли вони майже рівняються, а в деякі періоди перевищують бойові – говорить про відсутність дисципліни. У нас дуже велика проблема – це пияцтво і вживання наркотичних речовин.

Армійське керівництво відхрещується від цього, але це велика проблема.

У зв’язку з тим, що вік солдатів значно виріс і дивіться: молодий лейтенант після інституту приходить, йому 21-23 роки, а у нього бійці 35 під 40 років. Інституту психологів немає, інституту капеланів немає, реабілітаційних центрів у складі ЗСУ немає, і от зараз ситуація – вогонь у відповідь здійснити не можна, а обстріли здійснюються. І як знімати напругу: йдуть за горілкою.

Офіцерський склад або не справляється, або самоусувається від таких проблем, кидає цих бійців напризволяще. Ходили, навіть, чутки, що коли обстріл – командири раз, посідали і поїхали на нараду. І бійці знають, що буде обстріл, і вони самі по собі. Так було в активні часи, думаю, що зараз особливо нічого не змінилося", - розповів експерт.

Нагадаємо, за 2014-2018 рік небойові санітарні втрати серед військовослужбовців становили майже 14 тис. осіб. З них понад 500 — суїциди.

У травні поточного року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і сам визнав проблему та зробив відкрите звернення з цього приводу.

"...За останній місяць збільшилась кількість випадків загибелі військовослужбовців Збройних сил України, зокрема, в Силах спеціальних операцій, під час виконання небойових завдань із відсічі російсько-окупаційним військам у районі проведення операції Об’єднаних сил, а під час занять із бойової підготовки", — сказав Хомчак та обіцяв проведення всебічного розслідування.

Про його результати поки не інформувалося, натомість, підрозділ з розслідування фактів небойових втрат військовослужбовців було утворено в Офісі Генпрокурора.

Також анонсувалося, що вивчається питання необхідності утворення такого ж спеціального підрозділу в складі територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську.

Як повідомляв УНН, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак анонсував в армії кадрову реформу, що передбачає скорочення штатної чисельної військових.

Проте експерти такі наміри критикують. І прогнозують, що наміри Хомчака призведуть до звільнення командувачів із бойовим досвідом, а також - до знищення артилерії на усіх рівнях. 

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