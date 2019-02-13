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Эксперт прогнозирует снижение ставок ипотечного кредитования

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. С учетом достигнутой макроэкономической стабильности, ипотечные ставки будут снижаться, а в дальнейшем следует ожидать и увеличения сроков кредитования. Об этом в интервью изданию Бизнес-медиа рассказал председатель Правления КРИСТАЛБАНКа Леонид Гребинский, сообщает УНН.

Гребинский отметил, что сфера строительства – одна из ключевых в украинской экономике. Но без развития ипотечного кредитования возможности строительных компаний будут весьма ограниченными.

"Мы прекрасно понимаем насколько важно для экономики стимулирование строительства, поддерживающего еще не менее 10 смежных отраслей. Кроме того, эта сфера несет на себе большую социальную нагрузку. Пока обеспечение населения жильем в Украине невелико. Рынок ипотечного кредитования только возрождается. И, тем не менее, мы видим большие перспективы по его развитию", - рассказал банкир.

По его словам, уже сейчас все больше квартир приобретается на условиях рассрочки или в кредит.

"Постепенно условия обслуживания займов становятся все более привлекательными. И я уверен, что с учетом достигнутой макроэкономической стабильности, ипотечные ставки будут снижать и в дальнейшем при одновременном увеличении сроков кредитования", - считает Гребинский.

Он отметил, что в будущем банк не просто планирует нарастить портфель ипотечных кредитов, но и расширить круг компаний, с которым ведется сотрудничество.

Как сообщал УНН, Холдинговая компания "Киевгорстрой" совместно с АО "Кристалбанк" внедрили программу кредитования "Від мрій — до дій”. Теперь взять кредит на покупку квартиры от крупнейшего застройщика столице можно лишь под 0,01% годовых. Льготная процентная ставка действует 18 первых месяцев кредитования. 

Напомним, в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

Украинские Национальные Новости

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