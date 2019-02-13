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Експерт прогнозує зниження ставок іпотечного кредитування

Експерт прогнозує зниження ставок іпотечного кредитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. З урахуванням досягнутої макроекономічної стабільності, іпотечні ставки будуть знижуватися, а в подальшому слід очікувати і збільшення термінів кредитування. Про це в інтерв'ю виданню Бізнес-медіа розповів голова Правління КРІСТАЛБАНКа Леонід Гребінський, повідомляє УНН.

Гребінський відзначив, що сфера будівництва - одна з ключових в українській економіці. Але без розвитку іпотечного кредитування можливості будівельних компаній будуть вельми обмеженими.

"Ми прекрасно розуміємо наскільки важливо для економіки стимулювання будівництва, що підтримує ще не менше 10 суміжних галузей. Крім того, ця сфера зазнає на собі велике соціальне навантаження. Поки забезпечення населення житлом в Україні невелике. Ринок іпотечного кредитування тільки відроджується. І, тим не менш , ми бачимо великі перспективи щодо його розвитку", - розповів банкір.

За його словами, вже зараз все більше квартир купується на умовах розстрочки або в кредит.

"Поступово умови обслуговування позик стають все більш привабливими. І я впевнений, що з урахуванням досягнутої макроекономічної стабільності, іпотечні ставки будуть знижувати й надалі при одночасному збільшенні термінів кредитування", - вважає Гребінський.

Він зазначив, що в майбутньому банк не просто планує наростити портфель іпотечних кредитів, а й розширити коло компаній, з якими ведеться співпраця.

Як повідомляв УНН, Холдингова компанія "Київміськбуд" спільно з АТ "Крісталбанк" впровадили програму кредитування "Від мрій - до Дій". Тепер взяти кредит на покупку квартири від найбільшого забудовника столиці можна лише під 0,01% річних. Пільгова відсоткова ставка діє 18 перших місяців кредитування.

Нагадаємо, в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.

Українські Національні Новини

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Економіка

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