Эксперт о пациентах с тяжелым течением COVID-19: состояние может ухудшиться за минуту, реанимация не помогает
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что у большого количества людей с тяжелым течением COVID-19, которые находятся в отделении интенсивной терапии, может произойти резкое ухудшение состояния, и за 30-60 секунд оно может снизиться до критических показателей, а реанимация в большинстве случаев является неэффективной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".
"При тяжелом течении заболевания абсолютно трудно прогнозировать дальнейшее развитие болезни. Большое количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии - состояние их ухудшается просто внезапно, буквально на глазах. Относительно удовлетворительные показатели насыщения гемоглобина артериальной крови снижаются в минуту-полминуты до показателей критических. Скорее всего, это связано с тромбоэмболией легочной артерии мелких ветвей. Сатурация падает до цифр меньше 20, 10. Реанимация в большинстве случаев неэффективна, даже с применением препаратов гепарина и тромболизиса пациенты умирают", - сказал Дубров.
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