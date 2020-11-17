Експерт про пацієнтів із важким перебігом COVID-19: стан може погіршитись за хвилину, реанімація не допомагає

"При тяжкому перебігу захворювання абсолютно важко прогнозувати подальший розвиток хвороби. Велика кількість пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії - стан їх погіршується просто раптово, буквально на очах. Відносно задовільні показники насичення гемоглобіну артеріальної крові знижуються за хвилину-півхвилини до показників критичних. Скоріш за все, це пов’язано з тромбоемболією легеневої артерії мілких гілок. Сатурація падає до цифр менше 20, 10. Реанімація у більшості випадків є неефективною, навіть із застосування препаратів гепарину та тромболізису пацієнти помирають", - сказав Дубров.

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