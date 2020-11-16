У МОЗ розповіли, як лікувати дитину від COVID-19

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я назвали протоколи лікування для допомоги дітям, хворих на COVID-19, в залежності від ступеня тяжкості захворювання. Про це сказав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, передає УНН з посиланням на Telegram-канал “Коронавірус_інфо”.

“Протокол лікування включає, в тому числі надання допомоги дітям, залежно від ступеня тяжкості захворювання. Якщо ми говоримо про легкий ступінь тяжкості, то лише симптоматична терапія, адекватне пиття, адекватне харчування і при температурі вище 38,5 градусів парацетамол або нестероїдні протизапальні препарати для зниження температури. Більше нічого не треба. Для середньотяжкого перебігу, в принципі, так само. Важливо дуже контролювати частоту дихання і сатурацію, щоб не пропустити можливі або ймовірні ускладнення COVID-19. Якщо сатурація знижується нижче 92% слід викликати швидку”, - сказав Сергій Дубров.

Нагадаємо, у Національній академії наук спрогнозували динаміку захворюваності на COVID-19 в листопаді.

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