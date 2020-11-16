У Національній академії наук спрогнозували динаміку захворюваності на COVID-19 в листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Україні до кінця листопада ще майже 200 тис. людей можуть захворіти на COVID-19, померти від наслідків інфекції понад три тисячі осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.
Так, в НАН прогнозують, що до 29 листопада загальна кількість випадків COVID-19 може досягнути 737 946, що на 192 257 випадків більше ніж сьогоднішня кількість випадків.
Також прогнозується, що до 29 листопада загальна кількість померлих з COVID-19 досягне 12 797, тобто кількість смертей зросте до 3 100.
Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні було виявлено і лабораторно підтверджено 76221 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні на 8 годину 16 листопада зафіксовано вже 545 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше 10 тисяч, традиційне скорочення захворюваності після вихідних.