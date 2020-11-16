У Національній академії наук спрогнозували динаміку захворюваності на COVID-19 в листопаді

Так, в НАН прогнозують, що до 29 листопада загальна кількість випадків COVID-19 може досягнути 737 946, що на 192 257 випадків більше ніж сьогоднішня кількість випадків.

Також прогнозується, що до 29 листопада загальна кількість померлих з COVID-19 досягне 12 797, тобто кількість смертей зросте до 3 100.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні було виявлено і лабораторно підтверджено 76221 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні на 8 годину 16 листопада зафіксовано вже 545 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше 10 тисяч, традиційне скорочення захворюваності після вихідних.