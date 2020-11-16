В Национальной академии наук спрогнозировали динамику заболеваемости COVID-19 в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине до конца ноября еще почти 200 тыс. человек могут заболеть COVID-19, умереть от последствий инфекции более три тысячи человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.
Так, в НАН прогнозируют, что до 29 ноября общее количество случаев COVID-19 может достичь 737 946, что на 192 257 случаев больше чем сегодняшнее количество случаев.
Также прогнозируется, что до 29 ноября общее количество умерших от COVID-19 достигнет 12 797, то есть количество смертей возрастет до 3100.
Напомним, за прошедшую неделю в Украине было выявлено и лабораторно подтверждено 76 221 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщалось, в Украине на 8 часов 16 ноября зафиксировано уже 545 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное сокращение заболеваемости после выходных.