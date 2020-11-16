За тиждень в Україні підтвердили понад 76 тис. нових випадків COVID-19

"За минулий тиждень було виявлено і лабораторно підтверджено 76 221 особу, захворівшу на COVID-19. Це майже на 10 тисяч більше, ніж позаминулого тижня. При цьому було госпіталізовано 9 653 особи, і сьогодні на ранок у наших лікарнях перебуває 27 905 пацієнтів", - сказав міністр.

З його слів, всі ці люди мають середньої важкості або важкий перебіг коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 16 листопада зафіксовано вже 545 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше 10 тисяч, традиційне скорочення захворюваності після вихідних.

Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, тоді показник перевищив 12 тисяч випадків за добу.