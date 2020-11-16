За неделю в Украине подтвердили более 76 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За прошедшую неделю в Украине было выявлено и лабораторно подтверждено 76 221 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении, обнародованном в Facebook, передает УНН.
"За прошедшую неделю было выявлено и лабораторно подтверждено 76 221 человека, заболевшего COVID-19. Это почти на 10 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе. При этом были госпитализированы 9653 человека, и сегодня утром в наших больницах находится 27 905 пациентов", - сказал министр.
По его словам, все эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение коронавирусной болезни.
Напомним, в Украине на 8 часов 16 ноября зафиксировано уже 545 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное сокращение заболеваемости после выходных.
Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом почти каждый день, тогда показатель превысил 12 тысяч случаев в сутки.