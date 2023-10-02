Эксперт об Open Banking: контроль над финансовыми операциями ужесточится

Он отметил, что после введения Open Banking плательщик, чью операцию заблокировали в Украине может потерять свою финансовую репутацию и за рубежом.

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«Open Banking предполагает и увеличение контроля над банковскими и вообще финансовыми операциями. Теперь, например, если вы совершили какую-то операцию даже в пределах Украины и она была заблокирована финансовым мониторингом, а потом вы захотели открыть счет, например, в польском банке, последний сможет узнать об упомянутом событии и будет соответственно к вам относиться», - пояснил эксперт, добавив, что в таком случае клиенту-нарушителю в иностранном банке могут даже отказать в открытии счета.

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Эксперт уверен, что финансовый мониторинг будет играть огромную роль. Но, в то же время, основное преимущество Open Banking заключается в возможности появления новых услуг, прежде всего для клиентов.

Например, украинцы смогут делать инвестиции за границу, пользоваться зарубежными услугами по страхованию. А украинские финучреждения, по его мнению, смогут привлекать иностранные средства, ведь тогда будет легче решать большое количество вопросов с разными странами и банками. Однако важно обеспечить прозрачную работу и четкие правила работы Open Banking в Украине.

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«Украина вступает в евросообщество. Поэтому НБУ радикально поменял систему банкинга, сделал его более открытым для международных партнеров. Это, прежде всего, касается банков и финучреждений, начиная от страховых компаний и заканчивая торговцами ценных бумаг. Теперь им будет легче обмениваться информацией, проходить контроль, финмониторинг, решать финансовые проблемы, если будут какие-то возражения между клиентами. Так что это ускорит работу всей финансовой системы Украины», - резюмировал Александр Охрименко.

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Реализация Open Banking создаст совершенно новую ролевую модель на финансовом рынке, поскольку на нем будут действовать много разных участников с разными лицензиями и разрешенным перечнем операций — считает соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

“Самая главная задача государства — обеспечить всех участников прозрачными, понятными правилами работы”, — подчеркнула эксперт.

Не меньшим по значению, по ее словам, является условие безопасности данных клиентов.

Поэтому, как подчеркнула соучредитель Concord Fintech Solutions, стандарты реализации, эксплуатации и сохранения клиентских данных для всех участников рынка “должны обеспечиваться на одинаковом уровне, с едиными стандартами и способами контроля”.

В то же время Соседка заметила, что после войны Украина будет нуждаться в новых правилах легализации накопленных средств.



Контекст

Национальный Банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга. Open Banking предполагает структурированный и безопасный обмен данными между участниками платежного рынка через открытые API (application programming interface). Главное преимущество — предоставление возможности пользователям финуслуг выбирать комфортный способ использования своих счетов, а для бизнеса — наладить взаимовыгодную синергию и сотрудничество, получить новые возможности для развития новейших решений. Open Banking должен заработать в Украине в августе 2025 года.