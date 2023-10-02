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Експерт про Open Banking: контроль над фінансовими операціями посилиться

Експерт про Open Banking: контроль над фінансовими операціями посилиться

Київ • УНН

 • 415702 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Розгортання в Україні Open Banking передбачає збільшення контролю над банківськими й загалом над фінансовими операціями. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів економічний експерт Олександр Охріменко.

Він зауважив, що після запровадження Open Banking платник, чию операцію заблокували в Україні може втратити свою фінансову репутацію і за кордоном.

Цитата

«Open Banking передбачає й збільшення контролю над банківськими і взагалі фінансовими операціями. Тепер, наприклад, якщо ви здійснили якусь операцію навіть у межах України і вона була заблокована фінансовим моніторингом, а потім ви захотіли відкрити рахунок, наприклад, у польському банку, останній зможе дізнатися по згадану подію й буде відповідно до вас ставитися», - пояснив експерт, додавши, що в такому випадку клієнтові-порушнику в іноземному банкові можуть навіть відмовити у відкритті рахунку.

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Експерт впевнений, що фінансовий моніторинг відіграватиме величезну роль. Та, водночас, основна перевага Open Banking полягає у можливості появи нових послуг, насамперед для клієнтів.

Наприклад, українці зможуть робити інвестиції за кордон, користуватися закордонними послугами зі страхування. А українські фінустанови, на його думку, зможуть залучати іноземні кошти, адже тоді буде легше вирішувати велику кількість питань з різними країнами та банками. Однак важливо забезпечити прозору роботу та чіткі правила роботи Open Banking в Україні.

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«Україна вступає у євроспільноту. Тому НБУ радикально поміняв систему банкінгу, зробив його більш відкритим для міжнародних партнерів. Це, перш за все, стосується банків та фінустанов, починаючи від страхових компаній і закінчуючи торговцями цінних паперів. Тепер їм буде легше обмінюватися інформацією, проходити контроль, фінмоніторинг, вирішувати фінансові проблеми, якщо будуть якісь заперечення між клієнтами. Так що це прискорить роботу всієї фінансової системи України», - резюмував Олександр Охріменко.

Додамо

Реалізація Open Banking створить абсолютно нову рольову модель на фінансовому ринку, оскільки на ньому будуть діяти багато різних учасників з різними ліцензіями та дозволеним переліком операцій — вважає співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

“Найголовніше завдання держави — забезпечити всіх учасників прозорими, зрозумілими правилами роботи”, — підкреслила експерт.

Не меншою за значенням, за її словами, є умова безпеки даних клієнтів.

Тому, як підкреслила співзасновниця Concord Fintech Solutions, стандарти реалізації, експлуатації та збереження клієнтських даних для всіх учасників ринку “повинні забезпечуватися на однаковому рівні, з єдиними стандартами та способами контролю”.

Водночас Сосєдка зауважила, що після війни Україна потребуватиме нових правил легалізації накопичених коштів. 


Контекст

Національний Банк України затвердив Концепцію відкритого банкінгу. Open Banking передбачає структурований і безпечний обмін даними між учасниками платіжного ринку через відкриті API (application programming interface). Головна перевага — надання можливості користувачам фінпослуг обирати комфортний спосіб використання своїх рахунків, а для бізнесу — налагодити взавзаємовигідну синергію та співпрацю, отримати нові можливості для розвитку новітніх рішень. Open Banking має запрацювати в Україні в серпні 2025 року.

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