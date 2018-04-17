Эксперт о новых правилах проверки предприятий: не панацея, но "шаг вперед"

“До недавнего времени ситуация в Украине осложнялась параличом контролирующих органов, которые были вынуждены предупреждать предприятия о планируемой проверке загодя. У меня нет твердой уверенности в том, что ситуация радикально изменится со вступлением в силу нового закона, наконец дающего Госпродпотребслужбе значительные полномочия. Но в любом случае этот закон — однозначно шаг вперед”, — сказал она.

Если к проверкам на предприятиях будет привлекаться пресса и общественные организации, то это, безусловно, будет способствовать улучшению ситуации, считает эксперт.

Е.Сидоренко добавила, что коррупционные риски во время проверок по новым правилам должны быть нивелированы.

Напомним, как писал УНН, контроллеры получили право останавливать работу предприятий на 10 дней. Также, согласно новому закону, выросли штрафы для предпринимателей за некачественные продукты.

При этом, как отмечает нардеп С.Тригубенко, новый закон не приведет к шквалу неплановых проверок бизнеса.

“Не думаю, что рядовой потребитель сможет ощутить какой-то эффект уже завтра. Нет. И шквала проверок тоже не будет. У контролеров есть ранее утвержденный план мероприятий, по которому они и будут работать”, — уточнил он.