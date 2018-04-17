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Експерт про нові правила перевірки підприємств: не панацея, але "крок вперед"

Київ • УНН

 • 9382 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Нові правила перевірки підприємств, які набули чинності 4 квітня поточного року, розв'язали руки контролюючим органам. Разом з цим говорити про швидке поліпшення якості українських продуктів харчування рано. Про це в своєму блозі написала професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко, передає УНН.

Експерт про нові правила перевірки підприємств: не панацея, але "крок вперед"

"До недавнього часу ситуація в Україні ускладнювалася паралічем контролюючих органів, які були змушені попереджати підприємства про плановану перевірку заздалегідь. У мене немає твердої впевненості в тому, що ситуація радикально зміниться з набуттям чинності нового закону, що нарешті дає Держпродспоживслужбі значні повноваження. Але в будь-якому разі цей закон - однозначно крок вперед", - сказав вона.

Якщо до перевірок на підприємствах буде залучатися преса і громадські організації, то це, безумовно, буде сприяти поліпшенню ситуації, вважає експерт.

О.Сидоренко додала, що корупційні ризики під час перевірок за новими правилами повинні бути нівельовані.

Нагадаємо, як писав УНН, контролери отримали право зупиняти роботу підприємств на 10 днів. Також, згідно з новим законом, виросли штрафи для підприємців за неякісні продукти.

При цьому, як зазначає нардеп С.Тригубенко, новий закон не приведе до шквалу непланових перевірок бізнесу.

"Не думаю, що пересічний споживач зможе відчути якийсь ефект вже завтра. Ні. І шквалу перевірок теж не буде. У контролерів є раніше затверджений план заходів, відповідно до якої і будуть працювати", - уточнив він.

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