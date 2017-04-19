Эксперт объяснил, как может повлиять на Украину применения ядерного оружия в конфликте между США и Северной Кореей

“Не совсем соглашусь с тезисом, что Украине, учитывая близость Турции, происходящие в Турции, ближе. Дело в том, что именно сегодня происходит вокруг возможности использования ядерного оружия Северной Кореей, а значит должен быть и ответ — это полностью ломает существующие в мире договоренности об использовании атомного оружия. И тогда для Украины, в нашем противостоянии против агрессора Российской Федерации, это будет дополнительная очень сильная угроза. Ведь уже появилась риторика, в которой говорится о возможности использования атомного оружия малой мощности или ограниченной мощности. Если это позволит себе Америка, может действовать и Россия, сказав, если вам можно, тогда почему нам нельзя”, — отметил эксперт.

Как сообщал УНН, Северная Корея продолжит испытания ракет , несмотря на международное давление и усиление напряжения с США. Об этом заявил заместитель главы МИД КНДР.