Эксперт объяснил, как может повлиять на Украину применения ядерного оружия в конфликте между США и Северной Кореей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20824 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81224 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141433 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111264 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113074 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110284 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102579 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106470 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103136 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150082 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Эксперт объяснил, как может повлиять на Украину применения ядерного оружия в конфликте между США и Северной Кореей

Эксперт объяснил, как может повлиять на Украину применения ядерного оружия в конфликте между США и Северной Кореей

Киев  •  УНН

 • 9258 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Если ядерное оружие будет применено в конфликте между США и Северной Кореей — это сломает существующие в мире договоренности и Россия сможет применить ядерное оружие против Украины. Об этом в эфире “5 канала” заявил эксперт фонда “Майдан иностранных дел” Юрий Смелянський, передает УНН.

“Не совсем соглашусь с тезисом, что Украине, учитывая близость Турции, происходящие в Турции, ближе. Дело в том, что именно сегодня происходит вокруг возможности использования ядерного оружия Северной Кореей, а значит должен быть и ответ — это полностью ломает существующие в мире договоренности об использовании атомного оружия. И тогда для Украины, в нашем противостоянии против агрессора Российской Федерации, это будет дополнительная очень сильная угроза. Ведь уже появилась риторика, в которой говорится о возможности использования атомного оружия малой мощности или ограниченной мощности. Если это позволит себе Америка, может действовать и Россия, сказав, если вам можно, тогда почему нам нельзя”, — отметил эксперт.

Как сообщал УНН, Северная Корея продолжит испытания ракет , несмотря на международное давление и усиление напряжения с США. Об этом заявил заместитель главы МИД КНДР.

Украинские Национальные Новости

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