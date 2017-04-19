Експерт пояснив, як може вплинути на Україну застосування ядерної зброї у конфлікті між США та Північною Кореєю

“Не зовсім погоджуся з тезою, що Україні, з огляду на близькість Туреччини, події, які відбуваються в Туреччині, ближчі. Справа в тому, що саме сьогодні відбувається навколо можливості використання ядерної зброї Північною Кореєю, а значить повинна бути і відповідь — це повністю ламає існуючі у світі домовленості щодо використання атомної зброї. І тоді для України, в нашому протистоянні проти агресора Російської Федерації, це буде додаткова дуже сильна загроза. Адже вже з’явилася риторика, в якій говориться про можливість використання атомної зброї малої потужності або обмеженої потужності. Якщо це дозволить собі Америка, може діяти і Росія, і сказати, якщо вам можна, тоді чому нам не можна”, — зазначив експерт.

Як повідомляв УНН, Північна Корея продовжить випробування ракет, незважаючи на міжнародний тиск і посилення напруженості із США. Про це заявив заступник глави МЗС КНДР.